Tak uczniowie bydgoskiej Budowlanki remontują mieszkanie dla samotnej matki
Młodzież z technikum budowlanego w Bydgoszczy wzięła wałki i narzędzia w dłoń, żeby odnowić lokum dla samotnej mamy i jej trójki dzieci. Zamiast narzekania na dzisiejszą młodzież mamy konkretny przykład praktycznej nauki i realnej pomocy, która od razu poprawia komuś warunki życia.kocurek66
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Komentarze (17)
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Ja p------ę. Wszyscy coś w tym kraju dostają. A ty haruj i pracuj, aby było w podatkach na te mieszkania do rozdania.
Chciał przed komunią córki skończyć wykończenie piętra w domu, który wykańczał przez parę lat. Ja miałem trochę czasu i w parę miesięcy w wolnym czasie (ZA DARMO) zrobilem mu wykończenie calego piętra (jakies 100m2). On za resztki budżetu kupił materiały, a ja w zamian za obiadki wszystko ogarnąłem ¯\(ツ)/¯
@100piwdlapiotsza: ale dla księdza kasa się znalazła xD