Co roku ten sam cyrk. Człowiek niby wie, jak to w tym kraju wygląda, niby nie ma już żadnych złudzeń, a mimo to za każdym razem aż się we mnie gotuje z obrzydzenia, jak widzę tę bezczelność.

Od dłuższego czasu poluję na szerszy pakiet badań dla kobiet (hormony, tarczyca itp. wiadomo, prywatnie to kosztuje majątek, więc liczyłam na jakieś uczciwe obniżki w listopadzie). Ceny obserwuję od września. I co robią nasze wspaniałe sieci laboratoriów medycznych na ponad miesiąc przed Black Friday? Po cichu podnoszą ceny pakietów o 30–40%, żeby teraz, w ramach wielkiego „BLACK WEEK”, łaskawie rzucić „rabat -35%” i wrócić dokładnie do ceny wyjściowej sprzed podwyżki (a w niektórych przypadkach nawet wyższej!).



Ja rozumiem robienie ludzi w balona na telewizorach, ciuchach czy kolejnym blenderze. Ale żerowanie w taki sposób na ludzkim zdrowiu i profilaktyce? Sztuczne pompowanie cen badań, tylko po to, żeby nakleić wielki czerwony baner z promocją? To jest po prostu obrzydliwe. Totalny cynizm i brak jakiejkolwiek etyki.

