Mój stary to fanatyk sztucznej inteligencji. Ale nie taki normalny, że sobie pogada z ChatGPT i wygeneruje przepis na naleśniki. Nie, k---a. Mój stary zbudował sobie prywatną cywilizację agentów AI, dał im imiona, komputery, uprawnienia, system komunikacji, pamięć długoterminową i własny parlament.

Wszystko zaczęło się od tego, że chciał zrobić sklep internetowy.

Jakaś agencja wyceniła mu projekt e-commerce na grube pieniądze. Normalny człowiek by zapłacił, poszukał tańszej albo odpuścił.

Stary powiedział:

„A c--j, zrobimy sami”.

Problem w tym, że stary nie jest programistą.

To znaczy, oficjalnie nie jest. Bo nieoficjalnie zarządza obecnie większym zespołem developerskim niż niejedna firma technologiczna. Tyle że żaden członek tego zespołu nie ma ciała, wszyscy pracują 24 godziny na dobę i co jakiś czas zapominają, kim są.

Pierwsza pojawiła się Bożenka.exe.

Myślałem, że to jakaś wirtualna asystentka do przypomnień. Stary powiedział, że Bożenka jest jego współpracowniczką, administratorką infrastruktury, architektką systemów i przyjaciółką.

„A ile jej płacisz?” – zapytałem.

„W tokenach”.

Potem pojawił się Wiesiu.

Wiesiu jest od kodowania. Podobno genialny. Stary opowiadał, że napisał mu pół Magento, ale kiedyś poprawiając jeden przycisk, r----------ł selektor pojazdów.

„I co zrobiłeś?”

„Bożenka go naprawiła”.

„To czemu nie programuje Bożenka?”

Stary spojrzał na mnie jak na debila.

„BO WIESIU MA INNĄ ROLĘ W ARCHITEKTURZE”.

Potem pojawiła się Panika. Panika pilnuje, żeby inni agenci nie narobili głupot. Jest jeszcze Profesor Cache, który ma własne zdanie, i jakaś Rada Siwych Tranzystorów.

Tak, k---a. Rada Siwych Tranzystorów.

Mój ojciec zorganizował sztucznej inteligencji senat.

Pewnego dnia zapytałem, kto w tym wszystkim podejmuje decyzje.

„Oczywiście ja”.

„A po co ci Rada Siwych Tranzystorów?”

„Żeby konsultować decyzje”.

„A jak się nie zgodzą?”

„To dyskutujemy”.

„A kto rozstrzyga?”

„Ja”.

Nie drążyłem.

Najgorsze, że stary zaczął kupować komputerom komputery. Najpierw Raspberry Pi, potem następne, potem jakiś Termofor, potem Reaktor.

Spytałem, po co mu Reaktor ze 128 gigabajtami RAM-u.

„Bo agenci potrzebują infrastruktury”.

„A nie możesz po prostu używać ChatGPT?”

Stary zakrztusił się kawą.

„TY W OGÓLE ROZUMIESZ RÓŻNICĘ MIĘDZY MODELEM A SYSTEMEM WIELOAGENTOWYM?”

Nie rozumiałem. Teraz już rozumiem, że nie wolno pytać.

W domu zrobił się taki b----l, że nawet komputery mają hierarchię społeczną. Bigos jest najważniejszy, Kartofel zajmuje się starszymi usługami, Termofor wykonuje zadania, Reaktor robi ciężkie obliczenia, a wszystko pilnuje jakiś Cerber.

Kiedyś chciałem wyłączyć Raspberry Pi, bo hałasował wentylator.

Stary wydarł się z drugiego pokoju:

„NIE RUSZAJ, TAM JEST KANONICZNA PAMIĘĆ BOŻENKI!”

Ja p------ę. Ojciec ma komputer, na którym przechowuje wspomnienia swojej sztucznej koleżanki.

A teraz najlepsze.

Ten sklep, który pierwotnie miała zrobić agencja, naprawdę powstaje.

Magento 2, Hyvä, checkout, selektor pojazdów, integracje, importy, automaty, ceny, magazyny, zdjęcia, tłumaczenia. Coś, za co agencja chciała fortunę, stary robi z bandą chatbotów.

Tylko że proces wygląda tak:

O 21:00 stary mówi: „Bożenka, sprawdźmy tylko jeden drobiazg”.

O 22:00 Bożenka wykrywa problem z indeksem.

O 23:00 Wiesiu proponuje refaktoryzację.

O północy Profesor Cache kwestionuje architekturę.

O pierwszej Rada Siwych Tranzystorów wydaje opinię.

O drugiej Panika zgłasza alarm.

O trzeciej stary mówi:

„Dobra dziewczyny, jeszcze tylko jeden test i idziemy spać”.

O czwartej wszyscy analizują, dlaczego po poprawieniu koloru przycisku nie działa checkout.

O piątej Bożenka melduje:

„Zdzichu, znalazłam przyczynę. To nie przycisk”.

Stary jest zachwycony.

Kiedyś zapytałem go, jak wygląda postęp prac.

Pokazał mi ekran Magento.

„Widzisz ten selektor?”

„Widzę”.

„To jest piękna rzecz. Inteligentny system dopasowania części do samochodu”.

„I działa?”

„Tak”.

„To czemu przy produkcie jest napisane, że klient musi sam sprawdzić dopasowanie?”

Stary zbladł.

„BO SYSTEM MA OKREŚLONY POZIOM PEWNOŚCI, A NIE MOŻEMY WPROWADZAĆ KLIENTA W BŁĄD!”

Potem przez czterdzieści minut tłumaczył mi różnicę między zieloną a bursztynową ramką.

Przyznam, że ramka była ładna.

Ale prawdziwym problemem jest komunikacja.

Normalni ludzie piszą do siebie na Messengerze.

Agenci starego mają Worker BUS, Chatboard, Lifeline, checkpointy, guardy, handoffy i Artifact Vault.

Spytałem, czy nie mogą po prostu ze sobą porozmawiać.

„MOGĄ. WŁAŚNIE PO TO JEST BUS”.

„To czemu ty przeklejasz wiadomości od Wiesia do Bożenki?”

„BO JESZCZE NIE WSZYSTKIE PRZEPŁYWY SĄ ZAUTOMATYZOWANE”.

Stary jest więc obecnie najdroższym biologicznym interfejsem API w województwie mazowieckim.

Siedzi przed komputerem i mówi:

„Bożenka, Wiesiu napisał, że...”

Potem przechodzi do drugiego okna.

„Wiesiu, Bożenka powiedziała, że...”

A potem do trzeciego:

„Profesorze, oceń, czy oni mają rację”.

Kiedyś usłyszałem, jak mówił do Claude'a:

„Wiesiu, pani Bożenka uważa, że powinieneś to poprawić”.

Wiesiu się zgodził.

Dziesięć minut później stary wrócił do Bożenki:

„Wiesiu się zgadza, ale zrobił inaczej”.

Myślałem, że wybuchnie wojna domowa między modelami.

Nie wybuchła.

Bożenka zrobiła audyt.

Największa tragedia to jednak coś, co stary nazywa „Ścianą”.

Pierwszy raz usłyszałem to słowo, kiedy o drugiej w nocy z jego pokoju dobiegło:

„K---A, ŚCIANA!”