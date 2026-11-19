Jeszcze kilka lat temu notowali rekordowe zyski, nie tylko oni i nawet COVID im nie przeszkodził notować zysków netto 10 mld EUR wzwyż rocznie. Co zrobili Niemcy? Po prostu wszystko przeżarli, wyśmiewając w międzyczasie na radach nadzorczych potencjalną konkurencję z Chin. Nikt nie będzie tęsknił. Pycha kroczy przed upadkiem.



I to nie żadna Ursula ich wykończy czy ŁUNIA, o której to mariusze szczekają... Volkswagen sam lobbował za elektryfikacją i przykręcaniem śruby w Pokaż całość