Volkswagen na skraju upadku. Czas na rozmowy ostatniej szansy
Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen stanął na skraju upadku. Tylko w III kwartale grupa poniosła stratę w wysokości 5,86 mld euro. Chcąc uratować spółkę prezes Olivier Blume zapowiedział drastyczną politykę ograniczania kosztów, zamykanie fabryk i zwolnienie ponad 100 tys. pracowników.konradpra
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Komentarze (101)
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I to nie żadna Ursula ich wykończy czy ŁUNIA, o której to mariusze szczekają... Volkswagen sam lobbował za elektryfikacją i przykręcaniem śruby w
Chińczycy wzięli się na poważnie za eksport kilka lat temu, więc jak obronią się wśród zatwardziałej klienteli europejskiej pod względem niskiej awaryjności, to będzie pozamiatane i żadne zaklinanie rzeczywistości już nie pomoże.
Sztucznie wykreowany kryzys? Już bardziej foliarskiej teorii dawno nie widziałem na oczy. Cienko piszczą i nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić
Po pierwsze. Samochody chińskie mogą pozornie sie wydawać lepsze. Producent częsci u któergo pracuje dostarcza tą samą cześć do VW China i VW World. Na VW China ma ona niższe wymagania np. 2 razy mniejszą żywotność niż na resztę świata.
Mniejsza żywtoność części pozwala na użycie gorszej jakości i tańszych materiałow.
Oprócz tego jest szereg mniej znaczych wymagań, które obowiązują Europie. Np części plastikowe wewnatrz auta
Niżej napisałem, ale tu powtórzę:
wyobraź sobie, że kryzys mają przez chińskie samochody, ale gównie te w ...Chinach.
VW stracił w prawie cały rynek chiński, który stanowi 30%
Tym razem na pewno sie uda.
A na serio? Wszystkie marki sprowadza sie do modelu pure brand manager, jak z butami. Fundusz skupuje znane marki i sprzedaje licencje innym. Stąd taki najazd chinskich marek na europe. Ekspansja chinczykow to nie wbrew a na zyczenie europejskich koncernow. Wystarczy przesledzic przeplyw funduszy,
Niech zdychają.
Niech tiguany sprzedają po 200k może ktoś im to kupi.
Skoro europejski samochód i tak jest gowniany to można kupić tak samo gowniany ale chiński a za to 40% tańszy.
Dziwi mnie, że w tym momencie dosłownie żadna europejska marka nie proponuje silnika który jest po prostu... Niezawodny. Toyota jakoś potrafi sprzedawać 2,5 benzynowy w Camry i RAV4, mazda też ma swoje
P.S. Kwa, nawet miód opłaca się Chińczykom do nas wysyłać. Resztę kupi z Ameryki Południowej i git - można zdy.chać.