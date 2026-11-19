Co drugi młody Polak z niską pensją nie ma partnerki. :(
Niskie zarobki ograniczają szanse na znalezienie partnerki. Zaledwie 53 %. mężczyzn w wieku 25-39 lat zarabiających poniżej 4 tys. zł netto jest w związku.Wśród kobiet odsetek sięga 83 %. Czy mężczyźni o gorszym statusie ekonomicznym mają dziś ograniczone możliwości wchodzenia w relacje romantyczne?ordynarny_cham
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Komentarze (166)
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@PolarnyKaktus:
W moich kręgach 4/4 rozwody/rozstania wystąpiły albo po kryzysie i obniżeniu/utracie dochodów faceta, albo po skokowym wzroście dochodów kobiety (przewyższeniu zarobkami partnera).
Poza
I wiesz co? Zajebiscie! Wiesz dlaczego? Bo mam w chuju Ciebie i Twoją opinie. Żyje sobie zajebistym życiem zarabiam dobry hajs i latam po świecie na zajebiste wakacje ruchajac wiele lat młodsze
2. częsć tych dziewczyn i tak jeden macho będzie miał/zapłodni
3. Kiedyś dziewczyn było więcej bo facecic ginęli na wojnach te czasy na razie się skoczyły
4. Obecy barak relacji Face2face wszystko przez ekran jescze całkiem niedawno około lat 2000 ludzie sie spotykali na plażach, dyskotekach, pubach itp itd bo nie było internetu tak powszechnego i to była jedyna opcja kogoś poznać
5.