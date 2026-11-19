A po co komu c--j z cyckami? Wiecznie stres problemy pretensje i trzeba latać za tym jak szczeniak bo gdy straci zainteresowanie to puści się z byle kolega z pracy. Po c--j komu baba? Co to w ogóle za urojone potrzeby. D--a to jest dobra żeby spuścić z krzyża a później to nawet pogadać nie ma o czym. Facet to ma być facet a nie p-------a zdana na łaskę jakieś baby.

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