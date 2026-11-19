Pokaż całość

Tak, ale z wyroku sądu wynika, żeGdyby to zrobiła to sąd by przyznał jej te pieniądze (albo i nie bo wyszłoby, że zadośćuczynienie + wypłata od ubezpieczyciela pokryłoby to z nawiązką). Sorry, ale sąd opiera się na dokumentach, musi mieć podstawę do wyliczenia większej kwoty, w innym wypadku - zasądza jak zasądza. Tutaj prokurator wnosił o 4