Żołnierka potrąciła pieszą. Warunkowe umorzenie i 4 tys. zł zadośćuczynienia
Piesza miała m.in. złamania miednicy i oczodołu. Sąd w Grudziądzu warunkowo umorzył sprawę na rok i nakazał zapłatę 4 tys. zł zadośćuczynienia. BRD24 opisuje wyrok z 14 kwietnia 2026 r.; sąd uznał, że wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.LudzieToDebile
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Ale chyba tylko w pochmurne dni. Strach pomyśleć w którą stronę znacznie strzelać jak ją oślepi słońce.
Gdyby bardzo dobrze myła klatki schodowe lub lepiła pierogi to też byłaby to podstawa do łagodnego wyroku? Oczywiście, że nie. Żałosne te sądy.
@xaviivax: Tyle to nie. Dyspozycyjne zeszmacowe sędziuchy w najlepsze łamią zasadę równości wobec prawa. Sama postać Temidy - nie ma silniejszego symbolu dla prawa czy wymiaru sprawiedliwości - ma opaskę na oczy, która ma symbolizować niedostrzeganie statusu, pozycji, profesji, majątku czy NAWET DOKONAŃ NA INNYCH POLACH. A
Swego czasu sporo wertowałem wyroki sądowe, to takie zakończenie postępowania zdarzało się zaskakująco często. I teraz najśmieszniejsze jest to, że:
- zwykłe potrącenie nie powodując żadnych obrażeń to wykroczenie za min. 1000 zł grzywny
- spowodowanie "lekkich" obrażeń to wykroczenie za min. 1500 zł grzywny
- spowodowanie poważnych obrażeń to przestępstwo i często kończy się na warunkowym umorzeniu, co w praktyce ma takie same konsekwencje
@Substytut: Na przykład pieszym potrąconym na pasach? Jebła to jebła na ch#$ drążyć temat.
@krpfff: ile masz emerytury?
- Warunkowe umorzenie to uznanie oskarżonego winnym,
- stosuje się je zazwyczaj w sytuacjach niebudzących wątpliwości, kiedy oskarżony się przyznaje, ma wzorową postawę itp. itd.
- oskarżony ponosi jakąś karę (okres próby i zadość uczynienie, koszta sądowe)
- uznanie winnym otwiera pokrzywdzonej możliwość dochodzenia innych roszczeń finansowych w wydziale
Tak, ale z wyroku sądu wynika, że
pokrzywdzona nie przedstawiła żadnych dokumentów na to jakie koszty leczenia oraz rehabilitacji poniosła
Gdyby to zrobiła to sąd by przyznał jej te pieniądze (albo i nie bo wyszłoby, że zadośćuczynienie + wypłata od ubezpieczyciela pokryłoby to z nawiązką). Sorry, ale sąd opiera się na dokumentach, musi mieć podstawę do wyliczenia większej kwoty, w innym wypadku - zasądza jak zasądza. Tutaj prokurator wnosił o 4
Dobrze, że nie saperka, kaPralka albo kapitanka.
@paliwoda znowu coś dla ciebie.
Przyplinuj temat, bo nam język psują.
@Flavius_Claudius_Iulianus: żołnierini
Chociaż coś tam dostała...
Już tu kiedyś pisałem, ale napiszę jeszcze raz.
Moją praktycznie niewidomą teściową potrąciła kobieta cofająca w strefie zamieszkania. Ból w miednicy (potem okazało się, że pęknięta), więc szpital. Przyjechała policja od wypadków, poopisywali co tam mieli do opisania, a konkluzja była jedna: kierująca ma przechlapane, bo to już przestępstwo, a okoliczności też nieciekawe.
Mimo że obrażenia zdają się być "ciężkie", to zostały zakwalifikowane jako średni uszczerbek na zdrowiu, a nie cięzki - przy cięzkim nie byłoby możliwości warunkowego umorzenia.
Niech to też da wyk0pkom do myślenia.
A tak ogólnie z wyroku bo artykuł to