W tym krraju jak już masz umówioną wizytę, np na operację lewego kolana na 2031, to trzymaj do samego końca, nawet jak w międzyczasie w 2029 amputują ci lewą nogę na wysokości uda, bo a nuż w 2030 drugie kolano nawali i akurat już za rok będzie idealnie.

Jak bym mógł to profilatycznie bym się poumawiał na wszystko co możliwe, nigdy nie wiesz, czy za 5 lat nie będzesz potrzebować wyrwać zęba Pokaż całość