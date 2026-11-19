Tysiąc wizyt u lekarzy przepadło w miesiąc. Pacjenci ich nie odwołali
W jednym szpitalu na Śląsku pacjenci w październiku nie przyszli na 1000 wizyt i ich nie odwołali. Wśród nich było 170 wizyt u chirurga naczyniowego i 130 u reumatologa. Ministra zdrowia wskazuje problem, który ogranicza dostęp do specjalistów.LudzieToDebile
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Komentarze (95)
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- gratuluję towarzyszu samochód do odbioru za 10 lat.
- och dziękuję. Ale rano czy wieczorem?
- To za 10 lat! Co za różnica?
- rano przychodzi
Jestem już po badaniu prywatnie ale na wszelki wypadek tego też nie odwołuję. Nikt nie przypomina, karteczka w portfelu. A czy pójdę?
@v3ctor:
przeciez to ty zaczales od
Gdybym chciał ją po prostu odwołać, to pewnie zrezygnowalbym z kolejnych prob dodzwonienia dużo szybciej.
Jak bym mógł to profilatycznie bym się poumawiał na wszystko co możliwe, nigdy nie wiesz, czy za 5 lat nie będzesz potrzebować wyrwać zęba
Za pracę naraz w dwóch miejscach?
To co. Ten system pozwalał płacić za NIEWYKONANE świadczenia?
To żart?
Jakiś prima aprilis mamy.
Powiedzcie to wszystkim z GLOVO, hydraulikom, i innym osobom którzy jak nie wykonają swojej pracy, a w GloVO jeszcze na czas to nikt