Jedyne rzetelna recenzja GTA6 od największego z krytyków
Nadszedł sądny dzień dla Rockstar games i Take Two Interactive. Ta wideorecenzja ostatecznie rozwieje wszelkie wątpliwości czy GTA6 warto kupićQBA__
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Nadszedł sądny dzień dla Rockstar games i Take Two Interactive. Ta wideorecenzja ostatecznie rozwieje wszelkie wątpliwości czy GTA6 warto kupićQBA__
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