Swoją drogą, to przy pozwoleniu na budowę, dla developerów powinna być specjalna ścieżka ograniczonego zaufania zapisana w prawie budowlanym. Za dużo tej patologii ostatnio. Co do winnych tego stanu rzeczy, to projektant powinien stracić uprawnienia. Jego wina jest tu bezsporna. Ale jak u licha kierownik budowy podłożył się pod tego gniota? Mało się o tym mówi, ale to waśnie na kierowniku ciąży odpowiedzialność zgłaszania wszelkich wątpliwości i niezgodności z prawem, a nie Pokaż całość