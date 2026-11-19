Deweloper postawił mur 70 cm od okien. Urząd: Zostaliśmy oszukani
Spytacie, jak przy tak gigantycznej liczbie urzędników mogło do tego dojść? Otóż odpowiedź jest banalna - są bezużyteczni.fliso
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Spytacie, jak przy tak gigantycznej liczbie urzędników mogło do tego dojść? Otóż odpowiedź jest banalna - są bezużyteczni.fliso
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Komentarze (32)
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Jeśli natomiast ściana była zaprojektowana przez projektanta, a kierownik budowy nie "wyłapał" tak rażącego błędu, i się pod tym podbił. Minimalna odległość ściany bez okien to:
= 3m - od granicy działki, istnieje ewentualne lokalne "odstępstwo" w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu, ale minimalnie to chyba jest 1,5m,
= dodatkowo
@fliso: Wiarygodność xDDDDD Daj spokój. W urzędników i cały system wraz z Sądami - wierzy tylko ten, kto nie miał z nimi do czynienia;)
I wtedy się nauczą
Teraz
A nie za 10lat
Wyburzyć
@deni28s:za 20 lat bo był neosędzia w składzie, a jak nie wyburzą bo dewelopera nie będzie i kary nikt nie poniesie, eksmisja babć i dzieci się przecież nie odbędzie.
Żebyście wiedzieli ile to "Zostaliśmy oszukani" kosztowało...
Bantustan je banany
@MiKeyCo: Ile kosztowało?
@Wwolt: pod innymi nazwami
"zobię wała 1 sp. z o.o."
"zobię wała 2 sp. z o.o."
...
za kilkanaście lat deweloper dostanie nakaz rozbiórki ale co tam jak nie istnieje lub bezdomny jest ostatnim prezesem
P.S. Kolejna ze spraw gdzie nie będzie winnych.