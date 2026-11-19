https://www.gazetaprawna.pl/prawnik/legislacja/artykuly/11348278,limit-zarobkow-i-czas-pracy-lekarzy-sejm-zadecydowal-o-poprawkach-senatu.html
Wyjątki płacowe (stawki powyżej 240 zł/h)Choć podstawowy limit godzinowy wynosi 1/20 płacy minimalnej brutto (ok. 240 zł), ustawa dopuszcza podwyższenie stawki godzinowej (do 1,5-krotności limitu, czyli ok. 360 zł brutto) oraz miesięcznych widełek w następujących sytuacjach: [1, 2, 3]
- Funkcje kierownicze i deficytowe specjalizacje. Ordynatorzy, kierownicy oddziałów oraz specjaliści w kluczowych dziedzinach (wskazywano m.in. transplantologię) podlegają wyższym progom. Łączne wynagrodzenie na dwóch etatach nie może jednak przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej (ok. 76 900 zł brutto). [1, 2]
- Złożone zabiegi i sytuacje nadzwyczajne. Wyższe wynagrodzenie jest dopuszczalne przy wykonywaniu wysokospecjalistycznych, unikalnych procedur medycznych oraz w sytuacjach kryzysowych wymagających pilnego zabezpieczenia świadczeń.
- Dodatkowe składniki wynagrodzenia. Do limitu zarobków nie wlicza się nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastek) oraz odpraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.
- Sektor komercyjny. Praca w prywatnych gabinetach i klinikach poza kontraktem z NFZ jest całkowicie wyłączona z limitów stawek. Lekarz na etacie w publicznym szpitalu może dorabiać prywatnie bez limitu stawek, o ile uzyska na to zgodę pracodawcy.
(za pulsem medycyny jako zrodlem)
Komentarze (39)
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prywatyzacja na pelnej a wyborca ma wierzyc ze waadza dba o niego i cokolwiek robi.
No to teraz będzie jeszcze mniejsza dostępność. I bardzo k)$(#$a dobrze. Lud sam chciał.
Ja p------ę. Odprawy dla lekarzy. A ty polaku z---------j na to wszystko bo ci sami ludzie blokowali dostęp do zawodu aby tych lekarzy było mało.
Kanalie nie mają żadnych skrupułów, żeby z biednych wycisnąć co się da a potem dać benefity wybrany - konowałom, pociotkom, znajomkom, samym politykom.
Odstawiają teatrzyki, żeby było wrażenie, że
Czy łapie się na to pediatra dziecięcy?
Mając taki wybór zostałbyś w przychodni z limitem?
Po prostu nie będzie pediatrów na NFZ.