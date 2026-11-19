Nie płacić albo zaniżać ZUS. Nie płacić albo zaniżać podatki. Akceptować szarą strefę. Zaniżać co się da. Nie dać sobie wmówić, że to kwestia moralna. Nie, to kwestia opresji wybiórczej i walki z nią. Walka z opresją fiskalną, która doi jednych a zapewnia benefity innym.



Kanalie nie mają żadnych skrupułów, żeby z biednych wycisnąć co się da a potem dać benefity wybrany - konowałom, pociotkom, znajomkom, samym politykom.



Odstawiają teatrzyki, żeby było wrażenie, że Pokaż całość