Jak mówiłem, że ustawy takie jak RODO nie mają sensu bo przy pierwszym wycieku i tak już wszyscy mają nasze dane to mi ludzie mówili "a nie bo przynajmniej masz powiadomienie". No i co mi z tego powiadomienia. Bez niego ludzie przynajmniej rozumieli że dane mogą być wycieknięte i sami siebie pilnowali.



RODO daje tylko kolejną barierę wejścia małym graczom. Dużym aż tak nie przeszkadza. Czyli to jest de facto kolejna ustawa Pokaż całość