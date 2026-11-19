Ofiarą firma Autopay.
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To jest nowa normalność. Przyzwyczajaj się. Niedługo takie 4 ogromne wycieki będziesz miał codziennie. I to się dzieje wszędzie, nie tylko w TENKRAJU.
AI jest świetne w znajdowaniu luk, o których nikt dotąd nawet nie pomyślał.
Czy oni trzymali dane kard zupełnie niezaszyfrowane? Przecież za to powinien być kryminał.
@kropek00: Pewnie będą tylko przeprosiny albo i to nie. A następnie Minister Cyfryzacji wyjdzie i zaapeluje o przepchnięcie prawa nakazującego podawać swoje wrażliwe dane necie 10x częściej.
@kropek00: ale wiesz, że szyfrowanie jest odwracalne? jak się dostaniesz do odpowiednich certyfikatów to dane "magicznie" nie są zaszyfrowane
Ps. Zróbcie sobie pozew zbiorowy, w USA na tym nieźle trzepią kasę.
Btw. Nie wiem czy tydzień temu nie było informacji o ataku, ale jeszcze bez CCV
Do takich rzeczy mam wirtualną kartę Revoluta, gdzie trzymam jakieś grosze i w razie potrzeb doładowuję. Mam nadzieję, że tego nigdy nie zakażą.
Podjezdzasz pod bramke, czyta tablice i zbiera kase z konta a nie czeka az klikniesz w aplikcji czy kod z smsa przepiszesz
Szczerze pytam, bo ja akurat tymi płatnymi gdzie samo ściąga z konta po tablicach/gps nie jeździłem, jedynie na bramkach po prostu zawsze zbliżeniowo płaciłem :D
A w necie póki co przy każdej płatności
RODO daje tylko kolejną barierę wejścia małym graczom. Dużym aż tak nie przeszkadza. Czyli to jest de facto kolejna ustawa
@ukradlem_ksiezyc: niezły żart, ludzie pojęcia o tym nie mają i nic nie robili by dane chronić
Czyli tak jak teraz. Nic się nie zmieniło oprócz przykrego obowiązku na firmy.
Czyli standardowo kapitan państwo kosztem firm nie zrobił nic dobrego. Cóż za nowość