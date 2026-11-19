W łodzi patol kopał w samochody dopóki jeden samochód nie oddał.
W Polsce łobuzeria nie ma łatwo, ciosy oddają znaki drogowe a ostatnio samochody...KoniecWykopuJestBliski
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
W Polsce łobuzeria nie ma łatwo, ciosy oddają znaki drogowe a ostatnio samochody...KoniecWykopuJestBliski
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
Wspułcześnie rurzne som rodzaje bróku... nieuku!
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bruk
Okoliczności i skutki. Zdarzenie miało miejsce w Harlow (hrabstwo Essex w Wielkiej Brytanii) pod koniec lat 2000. Poszkodowany doznał bardzo poważnego złamania kości piszczelowej i strzałkowej oraz zmiażdżenia tkanek miękkich,
@cyconiusz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Jaracz
Jaracz, zarówno ten oryginalny jak i współczesny nie odstawiali takiej maniany :D