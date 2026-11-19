Z drugiej strony jest to też trochę fikcja - wszelkie oprogramowanie wymaga ciągłego nakładu pracy na wydawanie aktualizacji.

Tak naprawdę stare gry (i to nie mówię o jakiś zabytkach z czasów DOS, ale takie gry sprzed powiedzmy 15 lat) najczęściej w ogóle się nie uruchomią na nowym komputerze - z bardzo różnych przyczyn, które nie są żadnym "spiskiem", a mają techniczne uzasadnienie.



Więc w praktyce nawet mając płytkę z grą kupioną np. 15 lat Pokaż całość