Kupiłeś grę? Ma należeć do ciebie na zawsze
Projekt ustawy Protect Our Games Act ma zagwarantować graczom możliwość korzystania z zakupionych produkcji nawet po zakupionych produkcji nawet po zakończeniu ich oficjalnego wsparcia.ochucki
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Komentarze (59)
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Oczywiście popieram każdą inicjatywę tego typu, zwłaszcza po tym co odwaliło Sony z dystrybucją filmów.
W sumie brakuje np. czegoś takiego żeby w takim w sklepie zamiast "kup" masz "wypożycz grę przypisaną do tego profilu a dostęp do niej będziesz mieć dopóki na to pozwalamy"
@RM_PL: SKG upadło nie przez lobby, tylko przez debili odpowiedzialnych za to, którzy ignorowali problemy i woleli siedzieć na streamach z proruskimi politykami jak Sonneborn XD
@RM_PL: oznacza raczej jak przekupni są eurokomuchy, że nawet ich branża gier przerobiła.
Gry czesto traca caly swoj sens, gdy producent wylacza serwery do grania w necie.
Zrozumiale jest to, ze producentowi moze sie juz nie oplacac utrzymywac infry pod dany - stary tytul
Wtedy do gry powinien zostac opublikowany patch, pozawalajacy na zorganizowanie rozgrywki przez internet we wlasnym zakresie.
Serwer zalozony nawet dla 8 graczy ratowalby naprawde wiele tytulow
@Qlakatmandu: pod warunkiem że masz retrokompa albo chce Ci się bawić w jakieś witrualne maszyny. Wiele gier niestety nie uruchomi się na Win10/11 "bo tak".
Ale co do zasady, tak jest Twoja - nie wiem jak dlugo żyje płyta CD, ale tak długo jak żyje (nawet za 100 lat) można uruchomić retrokompa i zrobić to 16
Tak naprawdę stare gry (i to nie mówię o jakiś zabytkach z czasów DOS, ale takie gry sprzed powiedzmy 15 lat) najczęściej w ogóle się nie uruchomią na nowym komputerze - z bardzo różnych przyczyn, które nie są żadnym "spiskiem", a mają techniczne uzasadnienie.
Więc w praktyce nawet mając płytkę z grą kupioną np. 15 lat
@hellfirehe: Wiem, że wczasach gdy nawet głupia apka kalkulatora dostaje aktualizacje co 3 dni może się to wydawać dziwne ale nie. Takie np. GTA 6 w trybie offline mogło by działać do usranej śmierci nawet bez połączenia z internetem, na konsolach i w przyszłości na PC też, nie byłoby też zagrożeniem dla bezpieczeństwo. Ale wiadomo jak jest, mając tą grę kupioną
@hellfirehe: To już problem konsumenta, jak ogarnie archaiczny sprzęt to pogra, trzeba pozostawić mu taką opcję.