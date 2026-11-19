Zdaje się, że wyborcza jakies 10 lat temu pisała o lekarce, ktora ustanowiła sobie piątek dniem wolnym od pracy. I trwało to tak kilka lat, gdyby szpital nie wprowadził odbijania kart. Wpadła, po czym karty zostały zlikwidowane.

Zdały egzamin, rozwiązały problem, można likwidować.

Glupi kraj, mamy grupę zawodową, ktora kradnie wiecej niż politycy, a przy każdej zmianie przepisów odwołujemy się do jej moralnosci i etyki.

Dobrze się ustawili, tego nie da się Pokaż całość