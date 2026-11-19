Lekarze mogą spać spokojnie. NFZ nic nie zrobi z listami obecności?
Od grudnia szpitale będą raportować obecność lekarzy do NFZ. Problem w tym, że Fundusz wcześniej nie radził sobie z kontrolą podobnej sprawozdawczości. Czy tym razem będzie inaczej?SwiatPrzychodni_pl
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Komentarze (11)
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Zdały egzamin, rozwiązały problem, można likwidować.
Glupi kraj, mamy grupę zawodową, ktora kradnie wiecej niż politycy, a przy każdej zmianie przepisów odwołujemy się do jej moralnosci i etyki.
Dobrze się ustawili, tego nie da się
Chyba kraść spokojnie?
na miliony dla lekarzy zawsze są pieniądze, ale na leczenie pacjentów nigdy nie ma