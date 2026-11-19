Euro 7 czujnik emisji spalin będzie mógł zablokować uruchomienie silnika.
Unijne przepisy wprowadzają system, który po wykryciu określonych usterek związanych z emisją spalin będzie mógł zablokować uruchomienie silnika lub tankowanie. Elektronika zacznie odliczać kilometry, a po nieskutecznej naprawie może pozostawić kierowcy najwyżej trzy uruchomienia.rychu-nalepa
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Komentarze (114)
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@RomanKarburator: A partie antyunijne już liczą kolejne głosy w wyborach. W tym mój.
Na c--j mi twór ograniczający moje prawa gdy reszta świata ma na te same kwestie w------e i sobie tylko liczy zaoszczędzony i zarobiony hajs?
Przy tym tępie regulacji dogonimy gospodarczo za 10 lat Indie
Ale najważniejsza różnica jest taka, że cały proces produkcji od wydobycia do sprzedaży robią sami. A Europa od nich importuje. Dla tego euro normy emisji to skrajna lewacka glupota
Od tego czy samochód spełnia wymogi czy nie, powinna być stacja kontroli pojazdów. Obecne pomysły UE to jakiś sen wariata
Podobny efekt ma AdBlue, ale to już wymaga od kierowcy pamiętania o dodatkowej czynności, więc może to być dla niektórych granica.
Auto strzelające focha i nie odpalające się "bo tak" to lekka przesada.
* zawleczka, plomba sorry za błąd rzeczowy, choć jak bym zrobił ortografa szanse że ktoś by się czepił były by dwa razy większe... to chyba przejaw fali/tabu