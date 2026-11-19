W złą stronę to idzie, i nie chodzi o to, że w UE nie lubimy ekologi, wręcz przeciwnie. Jakoś jak wprowadzali pierwsze katalizatory to nikt nie protestował a nawet byli tacy którzy z dumą opowiadali o swoim nowym, ekologicznym samochodzie.

Od tego czy samochód spełnia wymogi czy nie, powinna być stacja kontroli pojazdów. Obecne pomysły UE to jakiś sen wariata