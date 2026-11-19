Wielu teoretyków nigdy nie pracowało w dużym zakładzie i nie wie, jak w praktyce wyglądają związki zawodowe. To jest dokładnie jak ze Scrumem. Założenia na papierze świetne, ale rzeczywistość szybko je weryfikuje.

W sektorze publicznym kończy się to często tak, że działacze z partyjnego nadania robią z tego folwark i paraliżują firmę, uprzykrzając życie dyrektorom. W sektorze prywatnym natomiast potrafią wywalczyć świetne podwyżki, ale dziwnym trafem głównie dla siebie.