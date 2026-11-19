Pracodawca sam ustali regulamin pracy. Rząd ograniczy wpływ związków zawodowych
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce umożliwić pracodawcom samodzielne wprowadzanie regulaminów pracy w razie braku porozumienia ze związkami zawodowymi. Obecnie związki mogą skutecznie wstrzymywać przyjęcie regulaminu, jeżeli nie uzgodnią z pracodawcą terminu zakończenia negocjacji.Skarbiec_Biz
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Komentarze (24)
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@sylwke3100: Pewnie nie wszystkie. Więc te co nie robiły będą miały ograniczone możliwości.
W sektorze publicznym kończy się to często tak, że działacze z partyjnego nadania robią z tego folwark i paraliżują firmę, uprzykrzając życie dyrektorom. W sektorze prywatnym natomiast potrafią wywalczyć świetne podwyżki, ale dziwnym trafem głównie dla siebie.