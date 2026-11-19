9-latek wezwał pomoc po ataku matki. Wyrok 25 lat więzienia pozostał w mocy
Magdalena D. dostała 25 lat więzienia za zabójstwo miesięcznej córki i usiłowanie zabójstwa dwóch synów. 9 października 2026 r. SN oddalił kasację obrony. Artykuł wraca do zbrodni z września 2022 r.; dziewięcioletni syn zawiadomił wtedy babcię i sprowadził pomoc.LudzieToDebile
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Komentarze (20)
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Wszystko przez mężczyznę!!!111 one one one.
Ukarać mężczyznę!!!
Piekło kobietów.
Najlepsze lata dawno miną i pozostanie tylko nic niewarta egzystencja