"W---------j, Ania" - problemy sąsiedzkie XXI wieku
Nowobogaccy sąsiedzi w pigułce. Ten monolog to jest hit!ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 30
- Odpowiedz
Nowobogaccy sąsiedzi w pigułce. Ten monolog to jest hit!ZobaczLink
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (30)
najlepsze
@lubaluft: im dłużej żyje w tym kraju tym bardziej dochodzę do takiego samego wniosku. Ludzie po sąsiedzku zawsze wchodzili w konflikty, ale przy dzisiejszym nasileniu się podejścia "jestem pępkiem świata", to coraz ciężej żyć tu w zgodzie i spokoju.
Tuje dają prywatność i chronią od wiatru.
Komentarz usunięty przez autora
Jak stecka to przeczyta to z rozpędu da bana xD
XD