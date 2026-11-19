ostatnio w castoramie kupiłem szafkę(fajną) do ubikacji. Okazało się, że jest z chin. krew mnie zalewa, bo w zasadzie wszędzie tylko chińskie wyroby. Inną sprawą jest, że polski design to o kant du.y rozbić. Szukam w miarę tanich, ale nie najtańszej szafki na buty, to polskie wyroby są szkaradne. ok, są fajne, ale np szafka na buty np 60x60x35 za 2 tysie mnie nie interesuje