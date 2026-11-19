Pada kolejna fabryka w Polsce! Głęboki kryzys branży meblarskiej
Kryzys w branży mebli, pada kolejna fabryka. Tym razem to zakład Telmex w miasteczku Biskupiec, gdzie pracę może stracić 170 osób. Przedstawiciele branży meblarskiej organizują akcję rotestacyjną w Warszawie.jacek-zelisko
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Komentarze (47)
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Jak większość mebli produkuje się z biomasy i pelletu oklejone fototapetą,
a kosztują jakby z hebanu były, to nie ma dziwne, że kryzys.
Mój przykład to kanapa. Szukałem do salonu. W sklepach, od tysiąca do 15 - wszystko bardzo podobnie liche, gwarancja taka sama. Nikt nie chciał, nawet za dopłatą, dać 5 lat gwarancji na pianki które niby są dużo
to Polska sprzedaje drogo drewno zagranicy, żeby jeszcze drożej odkupić od nich meble, a do tego Polacy nie mają pracy...
PA-TO-LO-GIA
Kriany mlekiem i miodem płynące poza UE już czekają na ciebie. Na pewno się będziesz tam więcej uśmiechać.
@miszczumsc: tylko jak lasy państwowe sprzedadzą tani surowiec polskiemu przedsiębiorcy to on pierwsze co zrobi to go sprzeda za granicę i kupi kilka kawalerek
@Wolnyityle: no to musisz iść do sklepu gdzie są meble z Polski. Wiele jest takich miejsc, możesz wiele pozmieniać, tylko ceny mogą być inne niż w Agacie
@Wolnyityle: Nie z importu, tylko z Chinówka ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/10600545,nielegalne-drewno-z-rosji-zalewa-europe-do-niedawna-wjezdzalo-glownie.html
Dołóż do tego koszty produkcji (surowiec, energia, praca) i logistyki to twoja marża topnieje.
Przetrwają tylko najwięksi i producenci mebli droższych.
W tym roku na chaiselong i dwa krzesła z KLER czekaliśmy prawie 9 tygodni, są firmy co mają zamówienia.
@Senpai: Koszty pracy skoczyły, jak wrócimy do pensji sprzed cowida 2k/msc to utrzymamy się na rynku. Koszty energii to pikuś z kosztami płac i ZUSem.
boom na mieszkania i fliperiadę się skończył
proponuje kolejne 17 miliardow dla lekarzy
na pewno czesc pojdzie na wykonczenie mieszkan, problem solved