Po dekadach skazano dzieciobójczynie
Ciało dziecka znaleziono przy drodze A10 w centralnej Francji w 1987, ze śladami tortur. Identyfikacja nastąpiła dopiero w 2018 dzięki bazie DNA w której był jej brat. Sprawczynią była matka.armin-van-kutonger
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Komentarze (23)
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@Silence369: XDDDD
"The trial took place in Loir-et-Cher Assize Court from 2 November, with the verdict delivered on Tuesday after several hours of deliberation."
od 2 NOV do 19 NOV - skazanie, 20 lat dziekuję.
@WielkiBojler: O, to świetnie, wobec tego zmienię plany na starość.
@KingaM: zaraz, a co w tym złego?
@armin-van-kutonger: dzieciobójczynię, bo chodzi o jedną osobę.
Widziałem odwrotne procesy gdzie było 25 dla chłopa i 5 dla kobiety. Dobrze chociaż że nie dostał więcej niż ona.
@ToJestNiepojete: nie, Twój hot take jest czerstwy ( ͡° ͜ʖ ͡°) Cechą kary jest przede wszystkim jej nieuchronność (a na drugim miejscu jest jej surowość - co może też niektórych dziwić).