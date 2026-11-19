Nikt nie podnosi larum? Mozesz byc geniuszem zbrodni, chronic prywatność, nie oddawać kropli śliny żadnym korporacjom, a i tak wystarczy, że jakiś brat albo wujek z ciekawości wyśle wymaz do prywatnej firemki od drzew genealogicznych, żebyś automatycznie wylądował w globalnej kartotece jako potencjalny podejrzany. Prywatne spółki handlujące kodem DNA rutynowo krzyżują swoje bazy z policyjnymi systemami pod przykrywką szczytnych celów, a społeczeństwo bije brawo, mysle ze za mojego życia dowod bedize zawierał Pokaż całość