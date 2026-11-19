Niesprawiedliwość na pełnej! Tylko 12% mężczyn pobiera rentę wdowią
Sprawiedliwość jest wtedy kiedy kobiety mają lepiej. Podział ze względu na płeć. Zdecydowaną większość wnioskujących i pobierających świadczenie stanowią kobiety ok. 88% (mężczyźni to zaledwie ok. 12%)PIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
I tutaj nie ma żadnych ulg, a w mundurówce po 40 r.ż. emeryci bo praca ciężka czy j.w. kobiety, które zazwyczaj wykonują lekkie prace.
@retzev:
@niewiempoco: znalazlem legalny sposób
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kiedyś ktoś nagrał film "sztuka niepodejmowania decyzji", jej artystą jest Polska, pierwsze miejsce, żadnej konkurencji. Film odnosił się co prawda do błędów XX wieku i momentów w których Polska zwyczajnie nie chciała się określać ani nic robić aż do krytycznego momentu, gdy było już za późno. Nawet gdy obie opcje są złe, to kalkuluje się ryzyko i skutki i się tym zarządza. Polska nie chce
Niszcząc całą rodzinę i kalecząc dziecko na wieki wieków ament.
Zabić nożem jest medialne, zabić podstępnym zatruwaniem życia i pomówieniami, by ofiara poszła i się powiesiła nie jest medialne.
@KoniecWykopuJestBliski: równie dobrze mogę napisać: A ile kobiet zostało wysłanych na tamten świat przez mężów w przyspieszonym tempie bo przeszkadzały ..sama znam takie przypadki...
PKO BP przestaje uznawać 800+ za dochód, a że to bank państwowy, to należy się spodziewać wkrótce ostrego cięcia socjalu
Tym samym kobieta jest słaba i sobie zwykle nie radzi, tak zdecydowała biologia, która zmontowała płcie w hipergamiczny taniec godowy, wszystko po to, by mężczyźni w kolejnych pokoleniach byli zdrowsi, silniejsi i lepsi.