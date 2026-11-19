Coś wam powiem, bo tematów oburzenia jest mnóstwo.



Kiedyś ktoś nagrał film "sztuka niepodejmowania decyzji", jej artystą jest Polska, pierwsze miejsce, żadnej konkurencji. Film odnosił się co prawda do błędów XX wieku i momentów w których Polska zwyczajnie nie chciała się określać ani nic robić aż do krytycznego momentu, gdy było już za późno. Nawet gdy obie opcje są złe, to kalkuluje się ryzyko i skutki i się tym zarządza. Polska nie chce Pokaż całość