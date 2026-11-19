5-LATEK ZMARŁ PO 6 GODZINACH W SZPITALU. Rodzina zarzuca lekarzom błędy
Pięcioletni chłopiec zmarł po około sześciu godzinach pobytu w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Bliscy zarzucają lekarzom opóźnienia w leczeniu. Szpital zapewnia, że diagnostyka przebiegała prawidłowo i zrobiono wszystko, by uratować dziecko. Śledczy badają okoliczności tragedii.kocurek66
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Komentarze (39)
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@krzysztof48:
Z doświadczenia wiem, że nigdy żaden lekarz złego słowa nie powie na swojego kolegę z lekarskiej mafii
@Xihu: doladnie! Dlatego tak ciezko o rzeczowa opinie. Trzeba zaorać te całą Naczelaną Rade Lekarską!
TVP niech robi jeszcze więcej seriali o bohaterskich lekarzach, żeby mydlić ludziom oczy...
Badanie obrazowe wykluczyło uraz głowy, jako przyczynę stanu dziecka.
Przyczyną śmierci była niewydolności krążeniowo-oddechowa, była też niedrożność jelit.
Czyli to wygląda na coś podobnego jak z tym 3.5 letnim Kacperkiem.
https://portal.abczdrowie.pl/3-5-letni-kacperek-zmarl-na-sor-to-nie-jest-pierwszy-taki-przypadek/7339557290019296a