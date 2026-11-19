S---------e pierwszorzędnie!



Szkoda że nie mieli czujnika czadu, mieliby może jakaś szansę uciec śmierci



W każdym domu z instalacją gazową/piecem/kominkiem, czujnik czadu powinien być obowiązkowy. Ale zaraz zaczęloby się p---------e "zamordyzm! Mój dom, moja twierdza! Zatrucie się czadem to victimless crime, skoro ktoś nie chciał czujnika!". ¯\(ツ)/¯



Bardziej s---------e to chyba było wtedy gdy jakiś hydraulik podpiął kibel do wkładu kominowego...