Podłączył piec bez ciągu i wentylacji. Dwoje seniorów w Myszkowie zginęło.
Małżeństwo 80-latków z Myszkowa zatruło się tlenkiem węgla po tym, jak 59-letni fachowiec zamontował kocioł w pokoju bez wentylacji i bez sprawdzenia komina. Biegli nie zostawili na montażu suchej nitki, a prokuratura wysłała akt oskarżeniakocurek66
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Komentarze (37)
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Ale nadzór budowlany przeszedł :D
@zenon_z_chorzowa1: Jakiej osłonki?
Szkoda że nie mieli czujnika czadu, mieliby może jakaś szansę uciec śmierci
W każdym domu z instalacją gazową/piecem/kominkiem, czujnik czadu powinien być obowiązkowy. Ale zaraz zaczęloby się p---------e "zamordyzm! Mój dom, moja twierdza! Zatrucie się czadem to victimless crime, skoro ktoś nie chciał czujnika!". ¯\(ツ)/¯
Bardziej s---------e to chyba było wtedy gdy jakiś hydraulik podpiął kibel do wkładu kominowego...
@lurkujacy_jose: Zgadza się, tylko prawda jest też taka, że naprawdę nie powinno się już montować kotłów z otwartą komorą spalania. Kotły z zamkniętą komorą spalania są tak czułe na parametry spalin, że jakiekolwiek zaburzenia przepływu powodują błąd kotła.
@lurkujacy_jose: 100% + "ktoś wziął łapówkę od producenta czujników! Mam koleżankę Kasię z Piaseczna, która po zakupie czujnika dostała raka!"...
W domu mam 2 różne. Jeden jakiś zasilany z gniazdka. Do gazu i czadu.
Drugi Orno do czadu. A trzeci stary jeszcze działa (po terminie) leżąc sobie gdzieś z boku.
Kupiłem siostrze, mamie, sąsiadce. Dodatkowo w każdym domu czujnik dymu.
Przy dzisiejszych cenach brak takiego sprzętu to wg mnie szczyt głupoty.
Nowych i po remoncie budynku.
Wymiana, z uwagi na zużycie bądź usterkę, nie.