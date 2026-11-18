W Kazachstanie odkryto gigantyczne protomiasto. Nie widzieliśmy niczego podobne
Wśród bezkresnych stepów Kazachstanu archeolodzy natrafili na ślady osady, jakiej nie spodziewali się znaleźć w tym regionie. Miała 140 hektarów powierzchni, uporządkowaną zabudowę i własne zaplecze metalurgiczne. Jej mieszkańcy mogli tworzyć znacznie bardziej złożoną społeczność, niż dotąd przypuszBezDobry
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