Rosja nie zagra w kwalifikacjach do Euro 2028
Powodem wykluczenia Rosjan wciąż jest inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się na pełną skalę w 2022 r.Rosja nie zagra w kwalifikacjach do Euro 2028 to decyzja UEFA.DolorEstSalus
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Powodem wykluczenia Rosjan wciąż jest inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się na pełną skalę w 2022 r.Rosja nie zagra w kwalifikacjach do Euro 2028 to decyzja UEFA.DolorEstSalus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
Zresztą, jakby w jakimś nielubianym państwie takie "protesty" jak we Francji zachodziły, to od razu by była mowa o obaleniu reżimu.