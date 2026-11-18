Ktoś powinien policzyć ile ruscy i białoruscy tenisiści i tenisistki zarobiły od lutego 2022. Ich wykluczenie nie obejmuje. Do niedawna na grafikach przy nazwiskach w tenisie były flagi narodowe. U ww. oczywiście puste miejsca. Teraz widzę że nie ma flag czyli nie ma też pustych miejsc które rzucały się w oczy. I widz od razu wiedział z kim ma doczynienia.