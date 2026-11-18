Rząd szykuje zmiany w dostępie do informacji publicznej
Rozszerzenie katalogu przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej o kwestie związane z ochronę porządku publicznego oraz zmiany w funkcjonowaniu BIP zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Regulacja wpisuje się w postulaty samorządów wskazujących mFranker
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Komentarze (27)
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Cenzura informacyjna, Cenzura na wypowiedzi, Cenzura na myśli.
Komunizm na pełnej k----e wraca :) Ale z uśmiechem :) Bo taki lepszy - z unijnym dofinansowaniem.
To dzięki informacji publicznej dowiedzieliśmy się o HoReCa, czy nadużyciach lekarzy gdy musieli zamieścić zarobki jako radni.
Żadna.
Pod tak ogólną definicję można podciągnąć praktycznie wszystko.
No