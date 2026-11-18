Po poronieniu wróciła z płodem do domu. Szpital w Oleśnicy ma wyjaśnić sprawę
Pacjentka szpitala w Oleśnicy relacjonuje, że po poronieniu musiała zabrać płód do domu i przechowywać go w lodówce. Wróciła do placówki po dokumenty potrzebne do pochówku. Polsat News opisuje jej historię; sprawa ma zostać wyjaśniona.LudzieToDebile
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Komentarze (18)
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Wielki raban o nic. Tyle przelewów dziennie, że nie ma czasu zająć się wszystkim. Każdy by chciał, żeby zajmowano się jego sprawami. Ale są też inni. A kto się zajmie sprawami lekarzy, jeśli sami tego nie zrobią?!
Takie złe języki to niszczenie dobrze prosperującej jednostki dojenia NFZ. Proszę pomyśleć o innych a nie tylko samolubnie o swoim płodzie.