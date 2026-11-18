Nie no wieszanie psow na Szpitalu w Olesnicy to troche przeginka. Kobieta poronila w szpitalu w Suwalkach. TAM powinni zabezpieczyc plod i przekazac go do pochowku. NIE MIELI PRAWA oddac zwlok dziecka w worku foliowym. To jest p------e. Potem Kobieta pojechala do szpitala w Olesnicy. Pytanie "z czym?" w szpitalu jest zasadne. NIGDY NIKOMU nie przyjdzie do glowy ze przychodzisz do szpitala ze zwlokami dziecka w lodowce turystycznej, przeciez to jakies p------e. Pokaż całość