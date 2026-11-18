W grudniu 2016 roku 31-letni Mateusz Bąkowski wyjechał z domu i zaginął bez śladu. Po niemal dekadzie w stawie pod Śremem odnaleziono zatopione Renault Clio z ludzkimi szczątkami. Badania DNA potwierdziły tożsamość mężczyzny. Policja nadal wyjaśnia okoliczności jego śmierci.