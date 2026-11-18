Po niemal 10 latach odnaleziono zaginionego. Badania DNA potwierdziły tożsamość
W grudniu 2016 roku 31-letni Mateusz Bąkowski wyjechał z domu i zaginął bez śladu. Po niemal dekadzie w stawie pod Śremem odnaleziono zatopione Renault Clio z ludzkimi szczątkami. Badania DNA potwierdziły tożsamość mężczyzny. Policja nadal wyjaśnia okoliczności jego śmierci.InfoMagazyn
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Komentarze (24)
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@Miszczu_wszystkiego: sport Polaka: wóda i paczka Viceroyów dziennie, najlepiej jeszcze z 2-3 energole dziennie. A potem kwik że nie dożywają emerytury. I oczywiście z mordą gdy ktoś się "mądruje" na temat skutków takiego życia.
@smiech2: Nie, nie zdziwiłbym się. Lekarze twierdzą że bieganie maratonów wcale nie jest takie zdrowe. A jak ktoś jest amatorem, czytaj nie ma swojego lekarza/trenera, to nie wie co robi źle i nikt mu nie stawia granic. I nie kazdy ma taki sam potencjał zdrowia w genach. Jak ktoś jest predysponowany do chorób serca ale za młodu nic się nie ujawniło, zaczyna jakieś bardzo obciążające sporty to potem