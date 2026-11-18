A może ktoś robi Wodom Polskim koło pióra? Jeśli te Wody Polskie mają w ogóle istnieć (a są pewne wskazania, żeby - tak jak Lasy Polskie - istniały), to lepiej, żeby zarząd lokalny posiadał własną siedzibę, niż wynajmował lokale. To, czy Zalew Zemborzycki będzie, czy nie będzie "rewitalizowany", nie ma nic do rzeczy, gdyż wyraźnie jest powiedziane, że główną funkcją budynku ma być siedziba zarządu.

Jeśli jest podejrzenie marnotrawstwa albo korupcji, trzeba Pokaż całość