Afera! Wody Polskie marnują publiczne pieniądze!
Wody Polskie stawiają biurowiec do zarządzania zmodernizowanym Zalewem Zemborzyckim który prawdopodobnie nigdy nie zostanie zmodernizowany. Ale biurowiec powstanie. Link w powiązanych.Guber-nator
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Komentarze (31)
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Przeczytałem: ciepłe pośladki. I pomyślałem: co za z-----a sprawa.
PS. Czas pomyśleć o okularach.
Jeśli jest podejrzenie marnotrawstwa albo korupcji, trzeba
Nowe. nie znałem.
Edit. Patrząc na inne wpisy nawet oryginalny nie byłem.
Takie to oczywiste opie