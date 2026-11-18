Steam jest fajny bo nie jest korporacją giełdową. To jest firma należąca do Gabena i może paru najwyższych rangą managerów, którzy dostali od niego jakieś udziały. Za firmą nie stoją wiecznie nienażarci akcjonariusze, którzy oczekują co kwartał lepszych wyników i nie trzeba opluwać konsumenta żeby te wymagania spełnić. Firma jest w świetnej kondycji finansowej, na czysto do kieszeni ponad 13 mld USD dochodów za ostatni rok, dynamika wzrostu +15% r/r, podczas gdy Pokaż całość