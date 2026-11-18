Gdyby nie Steam, Microsoft urządziłby graczom piekło. Gabe Newell stoi na straży
Gdyby nie Steam, rynek PC wpadły w ręce mniej przyjaznych konsumentom korporacji, jak Microsoft, Electronic Arts i Disney, które deweloper określił wprost mianem pasożytów.ochucki
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Komentarze (72)
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Jakby nie miały znaczenia, to by nie kwestionował ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Colos: kapitalizm to nie to samo co wolny rynek. Wolny rynek opisuje sposób wymiany dóbr, kapitalizm opisuje kto posiada narzędzia do ich wytwarzania.