Jeszcze w latach 90, na studiach zapytany o akcje Owsiaka odpowiedziałem:

Jakie to ma znaczenie? Żadne. Jeden szpital jest mocniej zadłużony niż to co on nazbiera.

Na waciki?

Zawsze tak było (zadłużenie). Ludziom się tylko wmawia że świetna akcja.

I tak cieszą się że mogą pomóc innym i religijnie czują się usatysfakcjonowani tą jałmużną ofiarą.

Teraz noszą Pokaż całość