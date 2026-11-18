ZUS zajął konto szpitala. 167 mln zł zadłużenia
1100 pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi nie otrzymało na czas październikowych wynagrodzeń. Powodem było zajęcie przez ZUS środków na rachunku szpitala - objęło to również pieniądze przekazane przez NFZ za wykonane świadczenia medyczne.LudzieToDebile
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Komentarze (9)
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@Hole_to_another_universe: czyli mówisz, że warto sprawdzić? Efekty rządów PO i PIS znamy.
Jakie to ma znaczenie? Żadne. Jeden szpital jest mocniej zadłużony niż to co on nazbiera.
Na waciki?
Zawsze tak było (zadłużenie). Ludziom się tylko wmawia że świetna akcja.
I tak cieszą się że mogą pomóc innym i religijnie czują się usatysfakcjonowani tą jałmużną ofiarą.
Teraz noszą
USMIECH!!!!!!!!!!!!!!