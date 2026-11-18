Ekspertka o nowej podstawie z matematyki. "Obniżanie wymagań trwa w najlepsze"
Pani minister Barbara Nowacka mówi, że jej głównym celem jest dobrostan dzieci. No dobrze, tylko jak rozumiemy ten dobro. Sorry za paywallazbeston
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Komentarze (25)
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na co wystarczą max 2 lata i od razu potem do roboty, wkrótce byłoby o wiele więcej lekarzy, urzędników i inżynierów.
Chociaż nie, inżynierów weźmiemy z Afryki.
Wywiad o nowej podstawie programowej z matematyki
Dr Anna Widur, matematyczka i nauczycielka, krytycznie ocenia projekt nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Jej zdaniem reforma wpisuje się w wieloletni trend ograniczania wymagań z matematyki. W rozmowie przypomina wcześniejsze zmiany: likwidację gimnazjów, ograniczenia wprowadzone w czasie pandemii oraz korektę z 2024 roku. Jak twierdzi, część materiału usuniętego podczas pandemii nie wróciła później do programu.
Widur krytykuje także sposób przedstawienia obecnego projektu. Według niej dokument
Plebs ma zostać plebsem. Budujemy następnym pokoleniom nowy szklany sufit. albo raczej kilka jego warstw.
Będzie taki neo-feudalizm z podziałem na kasty i to jest właśnie wstęp do tego.
I żeby było śmieszniej, to na własne życzenie rodziców, bo ich roszczenia co do szkoły się z tym zbiegają na 100%.
W