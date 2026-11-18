Elity i tak porządnie wyszkolą dzieci w prywatnych szkołach.

Plebs ma zostać plebsem. Budujemy następnym pokoleniom nowy szklany sufit. albo raczej kilka jego warstw.

Będzie taki neo-feudalizm z podziałem na kasty i to jest właśnie wstęp do tego.



I żeby było śmieszniej, to na własne życzenie rodziców, bo ich roszczenia co do szkoły się z tym zbiegają na 100%.



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