Jeśli po przeczytaniu tego wymownego tytułu pomyśleliście, że sprawa dotyczy Związku Radzieckiego - nie pomyliliście się. Marynarka naszych wschodnich sąsiadów wielokrotnie udowadniała, że jeśli chodzi o katastrofy jądrowe, nie ma sobie równych. Rzecz jednak nie dotyczy bardzo znanych jednostek, takich jak K-141 „Kursk” czy K-19 „Twórca wdów”, lecz całkowicie zapomnianego K-431 oraz pechowego K-42.

Pomimo wymienienia dwóch okrętów mówimy cały czas o jednej katastrofie. I to na lądzie…

Jednym z najważniejszych tajnych miast w ZSRR była znajdująca się 50 km na wschód od Władywostoku osada Szkotowo-22 (ros. Шкотово-22), przemianowana potem na Dunaj. W oddalonej o 2 kilometry stoczni remontowej prowadzono najbardziej skomplikowane prace związane z serwisowaniem okrętów podwodnych tego typu: wymianę paliwa jądrowego i demontaż starych reaktorów.

Do dzisiaj na zdjęciach satelitarnych można zobaczyć zgromadzone tam 80 zużytych reaktorów, stojących na nabrzeżu. Wbrew pozorom nie jest to baza ukryta na mroźnej Syberii - wręcz przeciwnie. Leżący nad Morzem Japońskim port znajduje się na szerokości geograficznej Rzymu, a panujące tam warunki przywodzą na myśl tropiki w iście radzieckim wydaniu. To idealne miejsce, by przez cały rok prowadzić prace remontowe na otwartym powietrzu.

K-431 był okrętem projektu 675 (w notacji NATO: Echo-II), służącym do przenoszenia 8 konwencjonalnych rakiet przeciwokrętowych. Była to potężna jednostka, mająca około 115 metrów długości i licząca ponad 100 osób załogi.

W sierpniu 1985 roku, niecały rok przed Czarnobylem, K-431 przechodził operację wymiany paliwa jądrowego w obu znajdujących się na jego pokładzie reaktorach o mocy 70 MW każdy (łącznie to moc wystarczająca do zasilenia w prąd miasta wielkości Zgierza, Otwocka czy Piły). Zamiast jednak umieścić okręt w suchym doku, przez cały czas trzymano go przycumowanego do nabrzeża, a do podniesienia ważącej 12 ton pokrywy reaktora użyto pływającego dźwigu.

O ile wymiana paliwa w pierwszym reaktorze przebiegła bez problemu, o tyle przy drugim dały o sobie znać pośpiech i dekoncentracja. Na pierścieniu uszczelniającym zbiornik reaktora pozostawiono liczne zanieczyszczenia, co spowodowało utratę szczelności. Konieczne było zatem powtórzenie części prac, co oznaczało ponowne podnoszenie pokrywy w celu wyczyszczenia uszczelek.

Prawdopodobnie nic by się nie stało, gdyby nie standardowe: „powinniśmy robić inaczej, ale tak jest szybciej”. Nieprzewidziane poprawki spowodowały opóźnienia, więc aby przyspieszyć pracę, postanowiono nie odczepiać od pokrywy reaktora prętów kontrolnych, zapobiegających rozpoczęciu reakcji łańcuchowej. Co więcej, belka, która miała chronić przed zbytnim podniesieniem pokrywy, została zdjęta (lub - według bardziej łagodnych źródeł - niepoprawnie zamontowana). Mimo to na początku prac nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Po lekkim uniesieniu pokrywy wraz z prętami kontrolnymi załadowany świeżym (wzbogaconym w 20%) paliwem reaktor znajdował się na granicy samorzutnego uruchomienia. Ekipa remontowa nie była jednak jedyną, która zignorowała przepisy.

W zatoce Czażma (ros. бухта Чажма), przy której zacumowano K-431, obowiązywał bezwzględny zakaz pływania. Chodziło o to, by przepływające obok jednostki nie wywoływały fal, które mogłyby zakłócić prace przy reaktorze. Ale jak głosi mądrość Krystiana Machnika: „jeśli czegoś nie wolno, to znaczy, że trzeba szybko”. Z tego samego założenia wyszła załoga lokalnego kutra torpedowego, która z maksymalną prędkością przepłynęła środkiem zatoki. Wywołane przez nią fale rozkołysały zarówno K-431, jak i pływający dźwig (PM-133). Chwilowe szarpnięcie zawieszonej na nim pokrywy reaktora spowodowało gwałtowne wyciągnięcie prętów kontrolnych. Tym samym zniknęła jedyna bariera, która utrzymywała reaktor w stanie wyłączonym.

W ciągu tysięcznych części sekundy reaktor uległ samouruchomieniu, a niekontrolowana reakcja rozszczepienia spowodowała natychmiastowe odparowanie wody. Potężna eksplozja pary rozerwała okręt i odrzuciła pokrywę reaktora na odległość 70 metrów. Przez kilka pierwszych sekund poziom promieniowania wokół wraku sięgnął 900 Sv/h (co oznacza pewną śmierć w ciągu około 16 sekund). Jednak to nie radiacja zabiła 10 znajdujących się na miejscu pracowników, lecz sama siła wybuchu. Formująca się zaledwie 50 metrów nad okrętem radioaktywna chmura zaczęła przesuwać się powoli w głąb lądu, pozostawiając za sobą pas silnie skażonej ziemi.

Na miejsce katastrofy zaczęli przybywać pracownicy stoczni, aby pomóc przy gaszeniu resztek jednostki i pobliskich zabudowań. Jak łatwo się domyślić, o dozymetrach czy maskach przeciwgazowych nikt wtedy nie myślał. Dopiero 3 godziny później na teren awarii dotarły specjalistyczne służby ratunkowe. Pierwsi likwidatorzy zostali skierowani do pobieżnej dekontaminacji na terenie stoczni, której pierwszym punktem było zrzucenie skażonych ubrań. Tak jak wcześniej nikt nie zadbał o stroje ochronne, tak później nikt nie pomyślał o odzieży na zmianę. Do późnych godzin nocnych po terenie zakładu snuły się dziesiątki nagich ludzi, przyglądających się rozpaczliwym próbom opanowania zniszczonego reaktora. Spośród nich 10 osób zapadło na ostrą chorobę popromienną, a u kolejnych 49 wystąpiły inne obrażenia radiacyjne, takie jak oparzenia czy uszkodzenia wzroku.

Nie istnieją dokładne dane określające dawki promieniowania przyjęte przez likwidatorów, ale szacuje się, że około 290 osób przekroczyło dozwolone (i tak bardzo liberalne) limity. W skrajnych przypadkach mówimy nawet o dawce 2,2 Sv, czyli poziomie, od którego ryzyko śmierci w ciągu 30 dni wynosi ok. 35%.

Łącznie w akcji likwidacyjnej brało udział 2209 ludzi. Liczba ofiar byłaby znacznie wyższa, gdyby nie szczęśliwy zbieg okoliczności. W świeżo załadowanym paliwie jądrowym nie zdążyły jeszcze nagromadzić się produkty rozszczepienia, które powstają w trakcie wieloletniej pracy reaktora.

Tym samym rozpylone radionuklidy były w przeważającej części gazami szlachetnymi o okresie półrozpadu wynoszącym zaledwie kilka minut. Dzięki temu w ciągu paru godzin poziom promieniowania spadł wielokrotnie, a utrzymujące się do dziś skażenie stanowią głównie związki słabo przyswajane przez organizm człowieka (przede wszystkim kobalt-60).

Katastrofa K-431 została natychmiast utajniona. Władze komunistyczne odcięły wszystkie linie telefoniczne i zablokowały możliwość opuszczania miasta, a mieszkańcy Szkotowa-22 latami nie otrzymywali żadnych wyjaśnień dotyczących tego, co się wydarzyło. Dopiero w 1993 roku, po upadku Związku Radzieckiego, ujawniono pierwsze informacje na temat awarii.

Na początku tekstu wspomnieliśmy jednak, że zniszczeniu uległy dwa okręty podwodne. Skąd zatem wziął się drugi?

W tym samym czasie w stoczni znajdował się jeszcze jeden okręt podwodny: K-42. Co ciekawe, on również był bezpośrednio po załadunku świeżego paliwa jądrowego. Najprawdopodobniej rozbłysk promieniowania neutronowego w momencie osiągnięcia stanu krytycznego przez reaktor K-431 spowodował przemianę wielu atomów żelaza w radioaktywny kobalt-60.

Jest to zjawisko o tyle problematyczne, że zachodzi głęboko wewnątrz stalowych elementów konstrukcyjnych, przez co nie da się go usunąć poprzez standardową dekontaminację. Jakby tego było mało, K-42 został również skażony opadem produktów rozszczepienia po eksplozji sąsiedniej jednostki. Tym samym cały okręt przestał nadawać się do dalszej służby.

Na tym straty się nie skończyły. Uszkodzeniu w mniejszym stopniu uległo 5 innych okrętów podwodnych oraz 5 jednostek nawodnych - ich dalszy los nie jest jednak znany. K-431 i K-42 przez następne ćwierć wieku bezcelowo stały i rdzewiały w pobliskim porcie w zatoce Pawłowskiego (ros. бухта Павловского). Dopiero w 2010 roku zostały odholowane do sąsiedniej zatoki, do miasta Bolszoj Kamień, gdzie wycięto i zabezpieczono przedziały reaktorów.

Jak na ironię, w późniejszych latach uszkodzone reaktory wróciły dokładnie w to samo miejsce - złożono je na składowisku oddalonym o zaledwie 500 metrów od miejsca katastrofy.