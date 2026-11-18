Sejm zdecyduje o dożywotnim wykluczeniu nieuczciwych lekarzy. Wraca ustawa o lim
Senat nie zgodził się na kary dla nieuczciwych lekarzy. Dziś ustawa o limitach wynagrodzeń medyków wraca do Sejmu. Poprastarnak
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Senat nie zgodził się na kary dla nieuczciwych lekarzy. Dziś ustawa o limitach wynagrodzeń medyków wraca do Sejmu. Poprastarnak
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Komentarze (75)
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Lek zwiotczający dla pacjenta na OIT w stanie wegetatywnym? O czym Ty, dobry człowieku, piszesz?
To sądy karzą a sejm ustala przepisy.
@Project_Yi: a kto do ch... wymyslil te limity?
No chyba że masz czas dwa lata w kolejce czekać
A kacprzyk robi to co większość lekarzy - minus nie zarzucono mu łapówek.
Stawiam konto że nie ucieknie bo wie że co najwyżej kara finansowa mu grozi. I prokurator też to wie na podstawie podobnych spraw.
A kary finansowe to coś co lekarzy najmniej boli. Koleś nawet nie odczuje poza ostracyzmem społecznym jaki mam nadzieję go spotyka.