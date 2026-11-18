Sytuacja z niedawna. Pytam lekarza dyżurującego na oddziale intensywnej terapii jaki lek zwiotczający dostaje moja mama z uwagi na mioklonie. On odpowiada, że nie wie, bo to inny lekarz zlecał. I uwaga. Pytam co jeśli zajdzie potrzeba pilnego podania leku, który może reagować z tymi podawanymi. Konował nic nie odpowiedział. Oni kompletnie nic nie robią i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. To dziś najbardziej uprzywilejowana kasta razem z politykami, dlatego zawsze będę mówił Pokaż całość