mediamarkt a głównie mediaexpert żyją z tego że trzepią kasę na frajerach którym wciskają gwarancje, ubezpieczenia czy usługi albo naklejenie szybki folii z maszyny w sklepie - 120zł na telefon za 500zł bo chłopskirozum nie umie w matetmatykę

albo dodatkowe ubezpieczenie telefonu za 1600zł za 650zł xd



w niemczech i polsce mediamarkt miało hasła - "NIE DLA IDIOTÓW" no właśnie że na odwrót



generalnie mediaexpert się wybił na tym że od początku w takich targetował, Pokaż całość