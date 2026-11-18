Zaledwie 130 zł za usługę instalacji GTA 6. Tak MediaMarkt chcę wzbogacić się na
Sieć elektromarketów znalazła sposób na wyciągnięcie pieniędzy od fanów hitu. W MediaMarkt pojawiła się oferta usługi instalacji GTA 6. Jej cena wynosi 29,99 euro, czyli około 130 złotych. Za taką kwotę pracownicy sklepu mają... zająć się zainstalowaniem gry w ciągu 60 minut.chlopiec_kucyk
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Komentarze (52)
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albo dodatkowe ubezpieczenie telefonu za 1600zł za 650zł xd
w niemczech i polsce mediamarkt miało hasła - "NIE DLA IDIOTÓW" no właśnie że na odwrót
generalnie mediaexpert się wybił na tym że od początku w takich targetował,
@eSUBA94: No a co jest złego w soundbarze za 1500zł do TV za 3k? Pytam nieironicznie bo za 3k to można było wychaczyć nawet OLEDY 55 cali wg mnie argument z d--y.
poprosti bawi mnie że oled który jest flagowym TV kosztuje na tle głupiego głośnika wcale nie drogo a umówmy się te soundbary za 1500zł to nie jest jakaś górna półka
W jednym portalu gamingowym był (zmarł jakiś czas temu) taki chłopak co na wózku elektrycznym jeździł
Wtedy to już wcale nie wygląda tak głupio.
Cóż
Jak ktoś nie potrafi, to ściągną mu prawie 250GB, zainstalują, skonfigurują konto i super.
Człowiek będzie zadowolony, sklep zarobi, a pracownik w czasie instalacji zje obiad.
CI PANOWIE Z MEDIA EXPERT!
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Jedyne co dziś ludzie potrafią.