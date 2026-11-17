Polska Press regularnie promuje syna byłej sutenerki
Tak wyglądają misyjne media od spółki Skarbu Państwa. Mamusia zafundowała drogie auto, mieszkanie, płatne studia na Akademii Medycznej oraz budkę z lodami, opłaca też pewnie artykuły o synku. Publikacje regularnie pojawiają się na portalach lokalnych PP, jak Gazeta Wrocławska.Sznuks
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Komentarze (6)
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W dodatku miejmy na uwadze, ze stala sie ona wlasnoscia skarbu panstwa pod egida orleno-pisu, tzw repolonizacji mediow
Jedyna zaleta, to informowanie o aktualnych wydarzeniach regionalnych, bo zadne inne mediium nie robi tego tak sprawnie. Kiedys byla jeszcze wroclaw.gazeta.pl ale im peron odjechal z paywallem, nikt za wysrywy stazystow placic nie chce.
Przeciez wykopki piszą ze medycyna powinna byc tylko naa prywatnych i planach kierunkach bo fundować studiow milionerom jest absurdalne.
To takich ancymontow byloby jeszcze wiecej xd