Przeciez to jest szmatlawiec, ktorego nazwa brzmiała kiedys Gazeta Robotnicza.

W dodatku miejmy na uwadze, ze stala sie ona wlasnoscia skarbu panstwa pod egida orleno-pisu, tzw repolonizacji mediow



Jedyna zaleta, to informowanie o aktualnych wydarzeniach regionalnych, bo zadne inne mediium nie robi tego tak sprawnie. Kiedys byla jeszcze wroclaw.gazeta.pl ale im peron odjechal z paywallem, nikt za wysrywy stazystow placic nie chce.