Zacznę od początku, 20.11.2024r kupiłem odkurzacz automatyczny z funkcją mycia i suszenia mopów gorącym powietrzem. Urządzenie popsuło się, nie suszył już mopów tak jak powinien a sam odkurzacz zaczął zostawiać krople wody na panelach. 10.10.2026r zgłosiłem reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową i zaczął się cyrk.

Ze względu na długo trwającą naprawę, 31.10.2026r wysłałem pisało w którym odstępuje od umowy, po 21 dniach trwania reklamacji dalej, płaciłem raty za sprzęt którego nie używałem, nie mam innego odkurzacza i nie wiedziałem co się popsuło, kiedy sprzęt zostanie naprawiony. Cisza, nastąpiły proby kontaktu z mojej strony- fizycznie w sklepie kazali czekać mi na odpowiedź, więc robiłem to też przez social media. Jakim moim zdziwieniem był fakt, że byłem wyzywany i obrażany przez ludzi za bycie rzekomym ruskim trollem, czy kimś od republiki. W końcu wczoraj, 16.11.2026 dostałem odpowiedź na pismo. Odrzucają je, „zgłoszona niezgodność została stwierdzona po upływie okresu odpowiedział sprzedawcy” po czym deklarują naprawę urządzenia bez zbędnej zwłoki, gdy jest to juz 37 dzień reklamacji xd sami sobie zaprzeczają, czas trwania reklamacji stwarza nadmierne niedogodności ale i tak odrzucają.