Możliwe, że cynicznie próbuje przeczekać medialny szum a potem z powrotem zacznie budować swój mit, jak ludzie zapomną.

Ale ja chcę wierzyć w taką wersję, która jest może trochę naiwna, ale dość prawdopodobna. Że była to po prostu nastolatka, której uderzyła sodówa do głowy, spodobało się występowanie i poklask od klakierów więc poszła zbyt grubo. Gdy mleko się rozlało, to już nie miała sił, aby przeprosić, tylko się schowała. Mam nadzieję, że Pokaż całość