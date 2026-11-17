Wie toś co u młodej "największej polskiej naukowczyni" Kornelii Wieczorek?
Chyba to wszystkim umknęło, ale ta "uzdolniona nastolatka" w drugiej połowie tego roku wspięła się na kolejny szczebel, bowiem ukończyła... 18 lat. Jest już więc pełnoletnią "największą polską naukowczynią" z żyjących. Srebrny Krzyż Zasługi nie odebrany, więc z szacunkiem... ;)ZobaczLink
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Komentarze (29)
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Ale ja chcę wierzyć w taką wersję, która jest może trochę naiwna, ale dość prawdopodobna. Że była to po prostu nastolatka, której uderzyła sodówa do głowy, spodobało się występowanie i poklask od klakierów więc poszła zbyt grubo. Gdy mleko się rozlało, to już nie miała sił, aby przeprosić, tylko się schowała. Mam nadzieję, że
@djtartini1: Chyba wiesz z jakiego powodu.
Nawrocki rozdaje odznaczenia państwowe swoim pisowskim i kibolskim funflom oraz takim miernotom i wydmuszkom, a nawet emerytów olewa i nie wystawia medali za pożycie małżeńskie.
To nawet nie jest prezydent mem. Żenada.
rozdają wedle chwilowej potrzby albo losowo, bo jakaś uroczystość
Ja to bym sugerowal sie skupic na tej denstystce co rozyebala autem 3 motocyklistow i nie poniosla konsekwencji
W opisie znaleziska jest nieprawdziwa informacja. Kornelia Wieczorek odebrała z rąk prezydenta Srebrny Krzyż Zasługi.
Nie wiadomo za jakie zasługi, ale odebrała.
Odbierala kabla pod ławką na klasówce
¯\(ツ)/¯