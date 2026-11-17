Lekarz nie wiedział, że pracował w szpitalu. Poseł Cieszyński interweniuje w
Lekarze mogą być wykazywani w personelu szpitali, w których nigdy nie pracowali, a nawet nie wiedzą, że zostali zgłoszeni do NFZ. Poseł Janusz Cieszyński zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, pytając o skalę nieprawidłowości i sposób weryfikacji danych.LudzieToDebile
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Komentarze (9)
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Aby szpital mogl prowadzic oddzial to zgodnie z wymogiem NFZ ma tam miec minimalnma ilosc specjalistow.
Wiec podaja najczesciej swoich eks-pracownikow albo falszuja w sprawozdawczosci do NFZ zakres pracy specjalisty - przyjezdza na 1 dzien do Mysichkiszek Malych a deklaruja go caly miesiac tam na pelnym etacie.
Czasami szpitale raportuja finezyjnie tych, ktorzy nigdy u nich nie pracowali. Wszyscy udaja ze jest dobrze bo papier jest
Co usprawnił?
Teraz się dziwi że gdzie nie spojrzysz to wszędzie b----l?
Tam może być więcej wałów - płacone miał np. inny lekarz, a ten nieświadomy był wpisywany, żeby w uprawnieniach, sprawozdawczości albo wnioskach mniej podejrzanie wyglądało.
Wygląda na to, że była przez kilka lat rzeka pieniędzy i nikt wydatkowania nie audytował.