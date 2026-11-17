wykopki nie wiedza nawet jak system dziala w PL.

Aby szpital mogl prowadzic oddzial to zgodnie z wymogiem NFZ ma tam miec minimalnma ilosc specjalistow.



Wiec podaja najczesciej swoich eks-pracownikow albo falszuja w sprawozdawczosci do NFZ zakres pracy specjalisty - przyjezdza na 1 dzien do Mysichkiszek Malych a deklaruja go caly miesiac tam na pelnym etacie.



Czasami szpitale raportuja finezyjnie tych, ktorzy nigdy u nich nie pracowali. Wszyscy udaja ze jest dobrze bo papier jest Pokaż całość