Czyli do Polski wjeżdża sobie każdy z każdego zakątka świata, bez badań, bez sprawdzania czy ma docelowo gdzie mieszkać, bez sprawdzania kto go tu ściągnął i w jakim celu przyjechał, facet sobie koczuje, umiera, jedzą go dziki. Zero refleksji nad potrzebą zmiany przepisów, by przed wydaniem pozwolenia na wjazd, chociaż ogarniać temat sprawdzania karalności, zdrowia, ulokowania czy tego na czyje zlecenie wystawiono mu wizę pracowniczą, jeśli przybył tu w celach zarobkowych.

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