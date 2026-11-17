Przyjechał do Polski z Indii. Następnego dnia nie żył. Zjadły go dziki
Makabryczne odkrycie w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. Przypadkowy przechodzień znalazł w zaroślach ciało 31-letniego obywatela Indii, z rozległymi ubytkami twarzy i lewej ręki. Do odkrycia doszło 2 października, zmarły do Polski przybył dzień wcześniej. Okazuje się, że prawdopodobnie zjadły go dzikBezDobry
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Komentarze (46)
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Pierwsze spotkanie z czysta wodą? Doznał wstrząsu ( ͡º ͜ʖ͡º)
Swego