Gratulacje!
Komentarze (74)
najlepsze
Sam konkurs jest dość prestiżowy. Po prostu ten portal "zzaoceanu" przesadził z tytułem, opisem i grafiką. Chyba redaktor wziął za dużo piguł i przedawkował chatagpt.
@enterprize: No tak. Dla takich jak ty tylko piłka nożna, kilkunastu spoconych facetów biegających za piłką XD
Konkurencje:
1. Przeszczep mózgu na czas.
2. Połączenie razem największej ilości mózgów.
3. ???
Mistrzostwa świata w neurobiologii xD
Konkurencje:
1. Przeszczep mózgu na czas.
2. Połączenie razem największej ilości mózgów.
3. ???
Tytuł mistrzyni świata to nie jedyne wyróżnienie Marii. Polka otrzymała również IBB Neuroanatomy and Neurohistology Award 2026, nagrodę przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie anatomii i budowy mikroskopowej układu nerwowego.