Ale festiwal malkontentów w komentarzach.... Sami pewnie nie macie nawet ułamka wiedzy sprawdzanej w takimi konkursie, a najmądrzejsi jak zwykle. Ja tam gratuluje, nie obchodzi mnie forma, ani poziom konkursu. Zawsze fajnie, jeśli Polak rodak coś wygrywa, choćby to był konkursu jedzenia ogórków kiszonych