Medicover – czyli jak płacić abonament, żeby nie móc dostać się do lekarza, do którego bez abonamentu można zapisać się od ręki.

Drogi Medicover Polska, chciałbym Wam serdecznie pogratulować. Udało Wam się stworzyć naprawdę innowacyjny system opieki medycznej, w którym największą przeszkodą w dostaniu się do lekarza jest fakt, że jest się Waszym klientem i regularnie płaci się Wam abonament. Brzmi absurdalnie? To zapraszam do lektury, bo kulminacja tej historii wydarzyła się dzisiaj, 13 listopada 2026 roku. I to w odstępie zaledwie pięciu minut!

Zacznijmy od początku.

Po wizycie u ortopedy otrzymałem zalecenie konsultacji neurologicznej. Nic nadzwyczajnego. Lekarz zaleca wizytę u specjalisty, pacjent posiada abonament medyczny, więc teoretycznie powinien móc z takiej konsultacji skorzystać.No właśnie. Teoretycznie.Próbuję umówić się do neurologa w Medicover. Niestety, brak jakichkolwiek dostępnych terminów.W recepcji otrzymuję więc genialną radę: najlepiej zadzwonić na infolinię, zapisać się na listę rezerwową i cierpliwie czekać. Kiedy tylko pojawi się wolny termin, otrzymam SMS.

Świetnie. XXI wiek, prywatna opieka medyczna, technologia, systemy informatyczne, listy rezerwowe. Wszystko brzmi profesjonalnie.Zapisuję się więc na tę magiczną listę.Mija ponad tydzień. Cisza. Żadnego SMS-a, żadnej propozycji wizyty.Wczoraj, 12 listopada, postanowiłem zadzwonić na infolinię i upewnić się, że Wasz niezwykle zaawansowany system kolejkowy rzeczywiście działa, a ja faktycznie na jakiejś liście figuruję.Otrzymałem zapewnienie, że wszystko jest w porządku. Jestem na liście rezerwowej i kiedy tylko pojawi się dostępny neurolog, zostanę o tym poinformowany.No dobrze. Czekam dalej.

Ale dzisiaj, 13 listopada, wpadłem na pomysł przeprowadzenia małego eksperymentu.O godzinie 11:20 zadzwoniłem ponownie do Medicover. Tym razem jednak nie zalogowałem się jako klient. Nie podałem numeru karty, PESEL-u ani żadnych informacji pozwalających zidentyfikować mnie jako abonenta.Ot, zwykły człowiek z ulicy, który chciałby prywatnie i odpłatnie skorzystać z konsultacji neurologicznej w Gliwicach.I tutaj, drodzy Państwo, wydarzył się cud!NAGLE ZNALAZŁ SIĘ NEUROLOG!I to nie jakiś mityczny specjalista, na którego trzeba czekać miesiącami, tylko całkiem rzeczywisty lekarz, do którego mogłem umówić wizytę na 17 listopada 2026 roku, na godzinę 16:00.

Co więcej, mogłem nawet wybrać godzinę wizyty, więc nie był to jedyny dostępny termin.Żeby sprawdzić, czy to nie sen, dokonałem rezerwacji, podając fikcyjne dane.Z ciekawości sprawdziłem jeszcze wiadomości SMS. Może jednak przegapiłem informację od Medicover? Może system rezerwowy zadziałał, tylko mój telefon postanowił przede mną ten fakt ukryć?Nie. Żadnej wiadomości.

Ale najlepsze dopiero przed nami.

O godzinie 11:25, czyli zaledwie PIĘĆ MINUT PÓŹNIEJ, zadzwoniłem ponownie na infolinię Medicover.Tym razem już grzecznie, jako pełnoprawny klient, podając numer karty i PESEL.Zapytałem, czy przypadkiem nie pojawił się jakiś wolny termin do neurologa w Gliwicach.I wiecie, co usłyszałem?NIE MA WOLNYCH TERMINÓW.Jestem na liście rezerwowej i jeśli tylko pojawi się możliwość konsultacji, zostanę poinformowany.

Przypomnę, że PIĘĆ MINUT WCZEŚNIEJ, jako osoba chcąca zapłacić za wizytę, mogłem spokojnie umówić się do tego samego specjalisty w tym samym centrum.

Czyli mamy do czynienia z fascynującym zjawiskiem.Neurolog istnieje, ale tylko dla pacjentów, którzy chcą dodatkowo zapłacić.Dla pacjentów abonamentowych najwyraźniej pozostaje niewidzialny.Być może jest to jakaś nowa dziedzina medycyny, której jeszcze nie znam.

Neurologia kwantowa?

Lekarz jednocześnie jest i go nie ma, a o jego dostępności decyduje sposób płatności?Postanowiłem więc odwiedzić osobiście centrum Medicover w Gliwicach i porozmawiać z panią manager.I tutaj nastąpił kolejny cud.Okazało się, że wizytę, którą przed chwilą można było zarezerwować wyłącznie odpłatnie, jednak można zamienić na wizytę rozliczaną w ramach mojego abonamentu!A więc jednak się da!Dowiedziałem się również, że Medicover zakończył współpracę z dwójką neurologów i że funkcjonują osobne pule terminów: jedna dla pacjentów abonamentowych, druga dla tych, którzy płacą prywatnie.I tutaj zaczyna się zasadniczy problem.

Drogi @MedicoverPolska, czy Wy naprawdę uważacie, że tak powinna wyglądać prywatna opieka medyczna?Czy naprawdę normalne jest, że klient, który regularnie płaci Wam abonament, słyszy przez ponad tydzień, że nie ma żadnych terminów, podczas gdy człowiek z ulicy może zadzwonić i praktycznie od ręki umówić odpłatną wizytę?JAKI W TAKIM RAZIE JEST SENS POSIADANIA U WAS ABONAMENTU?Może ja czegoś nie rozumiem, ale wydawało mi się, że płacę za abonament po to, żeby mieć zapewniony dostęp do opieki medycznej, a nie po to, żeby finansować system, który w pierwszej kolejności obsługuje osoby gotowe zapłacić dodatkowo.Bo jeśli tak to działa, to chyba znacznie rozsądniej byłoby zrezygnować z abonamentu, odkładać te pieniądze na własne konto i umawiać się prywatnie do lekarzy, kiedy faktycznie jest taka potrzeba.Bez list rezerwowych, bez telefonów, bez czekania na SMS-y, które nigdy nie przychodzą.A przede wszystkim bez poczucia, że ktoś robi ze mnie idiotę.Chciałbym też zrozumieć, po co istnieje Wasza lista rezerwowa, skoro w tym samym czasie dostępne są odpłatne terminy do lekarza, którego rzekomo nie ma.

Czy lista rezerwowa ma służyć faktycznemu zapewnieniu pacjentom dostępu do specjalistów, czy raczej uspokajaniu ich, żeby cierpliwie czekali i nie zadawali zbyt wielu pytań?I dlaczego dopiero osobista wizyta w placówce i rozmowa z managerem sprawiają, że nagle okazuje się, iż wizytę można jednak zorganizować w ramach abonamentu?Czy każdy Wasz klient ma przeprowadzać własne eksperymenty telefoniczne, rezerwować wizyty jako pacjent prywatny, a następnie osobiście negocjować z kierownictwem placówki możliwość skorzystania z tego, za co już zapłacił?Bo jeżeli tak, to proponuję dopisać to do instrukcji korzystania z abonamentu.