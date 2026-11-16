Mirki, Mirabelki, nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał napisać taki wpis.

Nasz syn Kacper nie żyje. Miał trzy i pół roku. Piszę to zdanie a moje łzy kapią na klawiaturę. Tak naprawdę one kapią codziennie od prawie dwóch miesięcy.

Jako rodzice myśleliśmy o tym, czego jeszcze go nauczymy, gdzie razem pojedziemy, jaki będzie, kiedy urośnie. Nie przypuszczaliśmy, że zamiast tego będziemy przeglądać dokumentację medyczną i próbować zrozumieć ostatnie godziny jego życia.

Kacper trafił do szpitala z bólem brzucha i wymiotami. Byłem tam z nim. Dziś wracam myślami do tamtej nocy i zastanawiam się, czy był moment, w którym można było zmienić jej zakończenie. To pytanie zostaje z nami także wtedy, gdy trzeba wstać, zająć się młodszym synkiem i jakoś przeżyć kolejny dzień.

Sprawę bada prokuratura. Chcemy wiedzieć, dlaczego nasz syn zmarł i czy można było temu zapobiec. Nie potrafimy sami ocenić dokumentacji ani odnaleźć się we wszystkich procedurach. Potrzebujemy prawnika, który będzie reprezentował naszą rodzinę, pomoże sformułować wnioski i zadba, żeby istotne pytania nie pozostały bez odpowiedzi. Na ten cel założyliśmy zbiórkę.

Trudno prosić obcych ludzi o pieniądze. Jeszcze trudniej pogodzić się z myślą, że moglibyśmy nie wyjaśnić śmierci własnego dziecka, bo zabrakło nam sił, wiedzy albo środków.

Naszą historię pokazała UWAGA! TVN — reportaże znajdziecie w opisie zbiórki, dodam je również w powiązanych. Możecie przeczytać, zobaczyć nas i sami zdecydować, czy chcecie pomóc.

Jeśli możecie wesprzeć pomoc prawną, będziemy wdzięczni. Jeśli możecie wykopać lub przekazać ten apel dalej — również. Za tym wpisem jesteśmy my, rodzice Kacperka. Bardzo chcielibyśmy móc jeszcze zrobić dla niego coś więcej. Dzisiaj możemy walczyć o wyjaśnienie tego, co go spotkało.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania, pytajcie proszę w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Z góry wszystkim ślicznie dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam Adam