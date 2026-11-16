Zobaczcie jak Kanał Zero zbija piątkę z TV Republika i jak Stanowski zrezygnował z roli dziennikarza
Fakty i dziennikarskie hieny. (To fragment odcinka z serii "Newsy Bez Wirusa" które znajdziecie na YT)Riannon86
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Fakty i dziennikarskie hieny. (To fragment odcinka z serii "Newsy Bez Wirusa" które znajdziecie na YT)Riannon86
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Komentarze (76)
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będą Pier.... glupoty szukając podatnego gruntu, ta sama logika co zielone ludziki to nie Rosjanie....
@krzysztof2033: odstaw PiSowską propagandę. Niczym się nie różnisz od fanatyków KO. Na spółkę niszczycie nasz kraj.
Nic się nie nauczył z błędów celebrytów typu kurdej-szatan czy janda.
Trudno, może lubi mniej zarabiać.
@J_Roll_Tebany: no właśnie inne kraje nie miały tyle szczęścia. Nie dość, że trafił się tuż obok patrol policji i to jeszcze z policjantem z doświadczeniem wojskowym, to i sam zamachowiec bardziej skupiał się co odwalić, żeby było jak najwięcej fejmu, a nie żeby było jak najwięcej ofiar.
Teraz jeden z tagów brzmi #urojeniaprawkoidalne co robi moderacja wykopu? Znalezisko na głównej.
Europa się sypie przez lewicowe rządy ludzi pokroju Tuska, do Francji ubezpieczyciel odmówił mi ubezpieczenia w sklepach drożyzna, paliwo drożyzna, energia drożyzna, firmy bankrutują, bezrobocie rośnie,
Co
@KwadratF1: zabawne, że nie dostrzegasz tego jak niewiele się od niego różnisz stosując słownictwo pokroju "szmateckich". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mleko2procent: masz 12 lat czy na tym etapie zatrzymałeś się intelektualnie?