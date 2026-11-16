Ale trochę naciągana narracja z tą wypowiedzią o policjantach. Tutaj Stanowski miał niestety rację, mieliśmy dużo szczęścia że sytuację opanowali Ci policjanci i że z narażeniem życia bez wahania spacyfikowali typa. Gdyby się im nie udało, to problem mógłby eskalować do rozmiarów bardzo tragicznych. Kolejny patrol mógł dojechać c--j wie za ile, policjanci mogli uznać że z takim wyposażeniem jakie mają to c---a będą a nie stawać w szranki z takim typem. Pokaż całość