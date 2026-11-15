Pensje rosną, ale od 20 lat stać nas na tyle samo metrów mieszkania
W latach 2005-2025 relacja cen mieszkań do dochodów w Polsce praktycznie się nie zmieniła, a wskaźnik wzrósł zaledwie o 0,1 proc. W ostatniej dekadzie sytuacja lekko się poprawiła, od 2015 do 2025 r. relacja cen do dochodów spadła w Polsce o 3,7 proc.Skarbiec_Biz
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Komentarze (16)
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Tymczasem, jak pokazuje ten artykuł i analizy oparte na danych Eurostatu, rzeczywistość jest stabilna. W skali ostatnich 20 lat ceny mieszkań szły niemal równo w górę razem z naszymi
@bertolini: Zużycie podobne, ale korzystasz z większej ilości urządzeń zasilanych elektrycznością. Kiedyś świeciło się 3 żarówki 180 W, dziś to samo światło dają świetlówki LED 20 W, ale w kuchni podgrzewasz dania indukcją. Pralka ciągnie mniej prądu czy lodówka, za to naczynia zmywarka ogarnia, a nie podgrzana woda i gąbka w rękach pani domu. Do tego w mnóstwie urządzeń