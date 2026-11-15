Co chwilę na głównej pojawiają się eksperci od narzekania, jak to 20 czy 30 lat temu za średnią krajową to można było kupić pół bloku z wielkiej płyty, a dzisiaj człowiek jest niewolnikiem banku i stać go co najwyżej na paczkę fajek XD



Tymczasem, jak pokazuje ten artykuł i analizy oparte na danych Eurostatu, rzeczywistość jest stabilna. W skali ostatnich 20 lat ceny mieszkań szły niemal równo w górę razem z naszymi Pokaż całość