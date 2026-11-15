Mosad porwał i zabił byłego wiceministra obrony Iranu. New York Times ujawnia
W trakcie śledztwa, mającego na celu odkrycie losów porwanego w latach 80. oficera, izraelski wywiad miał porwać wysokiego urzędnika Iranu, torturować go, a ciało utopić w Morzu Śródziemnym - donosi New York Times.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (16)
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@rdxn1: i tak się ledwo na wierzchu trzyma
Co w tym nadzwyczajnego?
Nasz wywiad też powinien takie rzeczy robić.
Retoryczne pytanie, nie odpowiadaj...