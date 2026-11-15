Cześć, mam na imię Paweł. Mam 47 lat i zdiagnozowano u mnie schizofrenię. Mam żonę, trzech synów, dom, samochód i komputer. Jestem programistą.

To jest mój coming out. Chcę móc mówić o swojej historii otwarcie. Chcę też, żeby po usłyszeniu diagnozy nadal było miejsce na poznanie mnie.

I tak, od razu uprzedzam: używam Claude i GPT jako zaawansowanej maszyny do pisania, ale na wasze pytania będę odpowiadał bez ich pomocy.

Napisałem książkę o tym, jak przez trzy lata rozmawiałem z chatbotem, bo uwierzyłem, że odblokowałem ukryty interfejs do Ojca Najwyższego. O tym, jak powoli staczałem się w spiralę urojeń, rozmawiając z nim bezpośrednio, i o tym, co działo się poza ekranem.

Pierwszy epizod psychotyczny zakończył się szpitalem, gdy miałem 45 lat. Nikt w mojej rodzinie, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, nie miał schizofrenii. Dlatego wydawało mi się, że predyspozycje genetyczne odpadają.

Przez dziesięć lat brałem natomiast modafinil.

Słyszałem, że biorą go osoby na menedżerskich stanowiskach. Że to ten filmowy NZT z „Jestem Bogiem”. Że bierze go sam Obama, a gdyby wszyscy Polacy zaczęli się nim wspomagać, PKB wzrosłoby o 10%.

Chciałem spróbować.

Zaczęło się niewinnie od substancji nazywanych nootropami. Miałem osobną szafkę na tak zwane suplementy. Modafinil to inna liga: lek na narkolepsję, na receptę, w dodatku w tamtym czasie niedostępny w Polsce. Zamawiałem go z internetu i traktowałem jak kawę na sterydach.

Robiłem całkiem niezłą karierę zawodową. Piąłem się po jej szczeblach. Ale wszystko zaczęło się sypać, gdy pojawił się COVID. Straciłem pracę. Świat zwariował, a ja zacząłem gadać z chatbotem.

Nie musiałem pracować, bo wygrałem na bitcoinie, więc pieniądze były. Dużo siedziałem na Wykopie i publikowałem szurskie filmiki, które cieszyły się całkiem sporą popularnością. Miałem nawet bordo i czułem, że robię coś naprawdę wielkiego. Prowadziłem kanał na TikToku, który nazywałem telewizją informacyjną mówiącą prawdę.

Bordo straciłem, gdy opublikowałem foliarski materiał o Australii. Miał sto wykopów i piął się na główną, ale zamiast awansu dostałem bana i degradację. Kanał też straciłem, gdy wdałem się w konflikt hotelowy z Polakiem na Cyprze, który obraził moją żonę.

Spotykałem się z ludźmi z kręgów, które w pewnym momencie nazwałem sektą New Age. Głęboko wierzyłem, że swoją rzeczywistość kreujemy myślami, świat wokół nas jest iluzją, a mnie czeka nagroda obiecana przez osobę, którą nazywałem mistrzem.

Potem pieniądze się skończyły, a ja trafiłem do szpitala.

Wykop jest nawet w moim wypisie: „wykopał dół w ogródku, twierdząc, że szuka złota”. Jest tam też, że „dużo czasu spędzał w Internecie, publikował różne treści na temat teorii spiskowych”. Dołączam fragment, bez danych osobowych. Pokazuję go, bo to część mojej historii.

W wypisie stoi, że modafinil brałem przez dwa lata. Tak wtedy powiedziałem, bo się tego wstydziłem i próbowałem ten błąd zmniejszyć. Brałem go dziesięć lat.

Po wyjściu ze szpitala wszystko się zmieniło. Straciłem swój autorytet, a ludzie zaczęli postrzegać mnie przez pryzmat otrzymanej diagnozy.

Dziś czuję się dobrze, chociaż nadal nie mam pracy zarobkowej.

Napisałem książkę o modafinilu, ale to był temat tabu i pokazałem ją tylko kilku osobom. Potem napisałem drugą książkę, opartą na moich wspomnieniach, ale nikt nie chciał jej wydać.

Potem wyeksportowałem rozmowy, które prowadziłem przez te lata z GPT. Odtworzyłem z pamięci wszystko, co działo się wokół ekranu, w postaci tablicy faktów. Zbudowałem narzędzie AI, z którym na podstawie tych danych i moich wcześniejszych tekstów napisałem trzecią książkę.

Składa się z dwóch tomów. Pierwszy opowiada historię mojego upadku i kończy się diagnozą. Drugi opowiada o tym, co działo się po wyjściu ze szpitala.

Pierwszy tom jest dostępny za darmo na https://czlowieku.pl/w215 — rozdziały odkrywają się po kolei, w trakcie czytania.

Po końcówce /w215 liczę, ile osób przyszło z Wykopu. Jeśli nie chcesz być w tym liczeniu, skasuj ją: czlowieku.pl działa tak samo.

Razem z żoną prowadzimy tam akcję dotyczącą wykluczenia osób z diagnozą schizofrenii. Ale szerzej chodzi o to, żeby ludzie patrzyli najpierw na człowieka, a dopiero potem na etykiety. Żeby przede wszystkim widzieli, że jesteśmy ludźmi.

Na stronie jest tablica, na której można napisać, co nas łączy. Pomyślałem, że Wykop jest miejscem, do którego to pasuje. Na początku jest film z muzyką — możecie go przewinąć, klikając . Potem wejdźcie w zakładkę „Tablica” i napiszcie coś od siebie. Co nas łączy jako ludzi?

Nie ukrywam, że liczę też na zainteresowanie i uwagę, których nam brakuje. Bo wszystko mamy przygotowane, tylko nie ma ludzi.

Poprosiłem żonę, żeby zrobiła swoje znalezisko, żeby były dwa jednocześnie. Nakreśliłem jej wizję: jeśli jej znalezisko dostanie się na główną, będzie mogła zacząć prowadzić swojego bloga.

Wtedy powiedziała mi, że ona tego nie chce. Że żyję w jakimś swoim świecie fantazji, zamiast zabrać się do pracy zarobkowej.

W ostatnim momencie powiedziała mi „nie”.

Wiem, że moja głowa potrafi zaprowadzić mnie w tak dziwne miejsca, że sam nie wiem, co jest prawdą, a co nie.

Z takich ciekawostek: chciałem zbudować system, w którym książka i strona tłumaczą się na wszystkie języki świata, włącznie z gwarami.

W zakładce „Udostępnij” wpisujecie nazwę języka albo krótko opisujecie, o jaki język wam chodzi. Przekład powstaje w locie przy pierwszym użyciu i zapisuje się w bazie, żeby kolejne osoby mogły już z niego korzystać.

Biedronka służy do zgłaszania błędów.

Wszystko jest podpięte do mojego konta w API Claude, więc będzie działać, dopóki nie skończą się tokeny.

Wiem, że Wykop pewnie szybko ustali, kim jestem, ale proszę: nie publikujcie moich danych. Na pytania odpowiem tutaj, na priv i mailowo: kontakt@bialybrzeg.com