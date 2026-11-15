"Dopiero po chirurgicznym wycięciu wszystkich kawałków skóry zawierających czerwony tusz i podaniu leków immunosupresyjnych włosy zaczęły odrastać, a postęp bielactwa się zatrzymał.



Gruczoły potowe uległy jednak trwałemu zniszczeniu, co w medycynie określa się mianem anhidrozy. Mężczyzna do dziś nie jest w stanie regulować temperatury ciała podczas upałów czy wysiłku fizycznego i musi chłodzić skórę wodą ze spryskiwacza, aby uniknąć udaru cieplnego."



A wykopki wciąż hejtują tatuaże, wsteczniactwo