Po czerwonym tatuażu 30-latek przestał się pocić. Opis lekarzy z Wrocławia
Lekarze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opisali 30-latka, u którego cztery miesiące po wykonaniu czerwonego tatuażu pojawiły się wysypka, łysienie plackowate i bielactwo. Biopsje wykazały zniszczenie gruczołów potowych, także poza tatuażem. Włosy odrosły, ale utrata pocenia jest trwała.real_scoria
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Komentarze (65)
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@Beltazor: Nie byłeś nigdy w pobliżu kogoś na kacu albo po jakiejś cięższej imprezie? Nawet jak się taki delikwent umyje to czuć od niego że coś było wczoraj pite czy brane
Gruczoły potowe uległy jednak trwałemu zniszczeniu, co w medycynie określa się mianem anhidrozy. Mężczyzna do dziś nie jest w stanie regulować temperatury ciała podczas upałów czy wysiłku fizycznego i musi chłodzić skórę wodą ze spryskiwacza, aby uniknąć udaru cieplnego."
A wykopki wciąż hejtują tatuaże, wsteczniactwo
@Obserwator_neutralny: To dowodzi regresu naszej cywilizacji skoro zaczęliśmy dziarać się jak jakieś dzikusy
@BanMeHarder: Opisałeś idealnie osoby które nadal w 2026r dają j-----e o to, że ktoś ma tatuaż xD
@ElKamilos24: ale nie musiałaś się znakować tatuażami, one nie mają nic do Twoich problemów