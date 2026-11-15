Produkt zakupiony w ostatnich dniach. Promocja według czerwonej naklejki -33% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką 119,99, cena aktualna 79,99). Po zdrapaniu widać jednak że normalna regularna cena to było 99,99 (ceny w złotówkach nie widać dokładnie bo zeszła razem z naklejką łatwo jednak przeliczyć z innych walut. Przypadek czy celowe działanie? Informacja o najniższej cenie sprzed 30 dni miała być istotną informacją dla konsumenta a jak się okazuje jest kolejnym narzędziem do napędzania sprzedaży.