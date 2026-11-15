X-Kom i folia na chłodzeniu w ramach standardu premium usługi
X-Kom wyrolował gościa na usługę składania premium. Gdy ten sprawdził jakie jest źródło throttlingu na procesorze, odkrył, że z chłodzenia nie została przed montażem zdjęta foliakriskir2000
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Komentarze (28)
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Tam taki Alienware za 5k USD, z konfiguracją za 1k USD, potrafi przyjechać z połową dysku zawaloną wstępnie jakimś malwarem. Origin za 5k USD (podmarka Corsair) przysyła kompy z chłodzeniem tak skonfigurowanym,
A co jakby kable pomylił? Albo nie wcisnął ich do końca?
Przecież prosty test pokazałby to co u klienta na domu, przegrzewanie się CPU
A jak ktoś składa PC to się zorientuje, że chłodzenie za lekko przykręcił, źle przykręcił albo wentylator sie nie kręci albo właśnie jest folia niezdjęta z bloku.
@Adihal: że dostaniesz folię premium, zamiast zwykłej ;)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Natomiast wsadzenie płyty z pcie 4 do zestawu 5090 FE to hit ( ͡° ͜ʖ ͡°)